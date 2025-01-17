В Киеве начали уборку сгоревших из-за атак рф автомобилей
Киев • УНН
В столице стартовал процесс вывоза автомобилей, поврежденных в результате вражеских обстрелов. По словам председателя КГВА, зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей, которые создают препятствия для спасательной техники.
В Киеве стартовал процесс вывоза автомобилей, поврежденных в результате вражеских обстрелов, сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Вчера начали процесс уборки сгоревших авто с улиц города. Спасибо всем службам, которые присоединились сегодня и в дальнейшем будут работать над этой задачей. Работаем", - написал Ткаченко.
Ранее
Глава КГВА Тимур Ткаченко дал поручение начать процесс вывоза с улиц столицы автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов.
"На сегодня в Киеве зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей. Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушение и убийства являются главной целью. В то же время многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы: они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок", - рассказал Ткаченко, анонсировав начало процесса вывоза таких транспортных средств.
По его словам, на ближайшем заседании Совета обороны совместно с соответствующими службами наработают эффективный механизм, который позволит оперативно убирать поврежденные авто в будущем.