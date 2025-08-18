"Відмили" понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту: у Києві викрили злочинну схему
Двом керівникам товариств повідомлено про підозру у відмиванні понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту в Києві. Кошти перераховувалися за невиконані будівельні роботи, а компанії-отримувачі не вели реальної діяльності.
Правоохоронні органи повідомили про підозру двом керівникам товариств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі – йдеться про понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту у Києві. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Слідство встановило, що у 2023 році ряд компаній отримали на свої рахунки понад 160 млн гривень від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Ці кошти перераховувалися нібито як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску. Але фактично ці роботи не виконувались.
Як з’ясували слідчі, компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності. Їх використовували виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було виявлено і вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв'язку. Затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
