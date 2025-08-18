"Відмили" понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту: у Києві викрили злочинну схему

$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 21849 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 30348 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 23459 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 43499 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 60828 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 111823 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 146180 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91264 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88447 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68443 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 14910 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 21864 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 30369 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 111834 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Дитина
Іван Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Європа
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Шахед-136
Долар США
Нафта

"Відмили" понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту: у Києві викрили злочинну схему

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Двом керівникам товариств повідомлено про підозру у відмиванні понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту в Києві. Кошти перераховувалися за невиконані будівельні роботи, а компанії-отримувачі не вели реальної діяльності.

"Відмили" понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту: у Києві викрили злочинну схему

Правоохоронні органи повідомили про підозру двом керівникам товариств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі – йдеться про понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту у Києві. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Слідство встановило, що у 2023 році ряд компаній отримали на свої рахунки понад 160 млн гривень від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Ці кошти перераховувалися нібито як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску. Але фактично ці роботи не виконувались.

Як з’ясували слідчі, компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності. Їх використовували виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було виявлено і вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв'язку. Затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Керівника комунального підприємства у Печерському районі Києва підозрюють у пособництві організованій злочинній групі, яка заволоділа коштами, призначеними для ремонту доріг. Слідство встановило, що через завищені ціни на матеріали місто втратило понад 400 тисяч гривень.

Євген Устименко

КиївКримінал та НП
Гривня
Генеральний прокурор (Україна)
Будівництво
Дніпро (місто)
Печерський район
Дніпро (річка)
Україна
Київ