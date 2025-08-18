"Отмыли" более 160 млн гривен на строительстве Подольского моста: в Киеве разоблачили преступную схему

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 21310 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 29522 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 23062 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 43079 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 60470 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 111266 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 146054 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 91233 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 88419 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68428 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5м/с
42%
749мм
Популярные новости
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18 августа, 02:03 • 24338 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре18 августа, 02:08 • 27822 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto18 августа, 04:09 • 27390 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: есть повреждения гражданской инфраструктуры07:20 • 14822 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 13941 просмотра
публикации
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 746 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 14361 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 21263 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 29454 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 111225 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Ребенок
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Запорожье
Европа
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 40737 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 35161 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 70294 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 58599 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181022 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Шахед-136
Нефть
КАБ-500

"Отмыли" более 160 млн гривен на строительстве Подольского моста: в Киеве разоблачили преступную схему

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Двум руководителям обществ сообщено о подозрении в отмывании более 160 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. Средства перечислялись за невыполненные строительные работы, а компании-получатели не вели реальной деятельности.

"Отмыли" более 160 млн гривен на строительстве Подольского моста: в Киеве разоблачили преступную схему

Правоохранительные органы сообщили о подозрении двум руководителям обществ по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере – речь идет о более чем 160 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что в 2023 году ряд компаний получили на свои счета более 160 млн гривен от предприятия-субподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Эти средства перечислялись якобы как оплата за строительные работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации намывов песка. Но фактически эти работы не выполнялись.

Как выяснили следователи, компании-получатели не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. Их использовали исключительно для маскировки незаконного происхождения средств и дальнейшего их вывода.

Во время обысков по месту жительства фигурантов была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация и средства связи. Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Руководителя коммунального предприятия в Печерском районе Киева подозревают в пособничестве организованной преступной группе, которая завладела средствами, предназначенными для ремонта дорог. Следствие установило, что из-за завышенных цен на материалы город потерял более 400 тысяч гривен.

Евгений Устименко

КиевКриминал и ЧП
Гривна
Генеральный прокурор Украины
Строительство
Днепр
Печерский район
Днепр (река)
Украина
Киев