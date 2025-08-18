"Отмыли" более 160 млн гривен на строительстве Подольского моста: в Киеве разоблачили преступную схему
Двум руководителям обществ сообщено о подозрении в отмывании более 160 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. Средства перечислялись за невыполненные строительные работы, а компании-получатели не вели реальной деятельности.
Правоохранительные органы сообщили о подозрении двум руководителям обществ по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере – речь идет о более чем 160 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Следствие установило, что в 2023 году ряд компаний получили на свои счета более 160 млн гривен от предприятия-субподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Эти средства перечислялись якобы как оплата за строительные работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации намывов песка. Но фактически эти работы не выполнялись.
Как выяснили следователи, компании-получатели не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. Их использовали исключительно для маскировки незаконного происхождения средств и дальнейшего их вывода.
Во время обысков по месту жительства фигурантов была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация и средства связи. Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
