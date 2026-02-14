У Києві частина будинків знову з опаленням після ворожої атаки

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
06:42 • 780 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 17220 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 35123 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 31275 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 32329 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 58716 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 77841 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 57870 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 33863 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 44465 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
100%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземціPhoto13 лютого, 21:18 • 10233 перегляди
Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться13 лютого, 21:21 • 9714 перегляди
Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції13 лютого, 21:59 • 14226 перегляди
російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині13 лютого, 22:32 • 11961 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності13 лютого, 23:38 • 7426 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 58716 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 77841 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 56845 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 75510 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 116757 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Женева
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 9732 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 13287 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 35261 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 35436 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 39308 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка

У Києві частина будинків знову з опаленням після ворожої атаки

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У Києві відновлено опалення у 400 будинках після атаки 12 лютого. Комунальники продовжують працювати над відновленням теплопостачання в інші будинки.

У Києві частина будинків знову з опаленням після ворожої атаки

У Києві повернули тепло у 400 будинків після того, як атака рф 12 лютого залишила без опалення 2600 жител, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

У 400 столичних будинків повернули опалення. Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого

- написав Кличко.

Тоді, нагадав мер, без опалення опинилися 2600 житлових будинків.

Доповнення

Як повідомляв Кличко, 12 лютого у Києві близько 3700 будинків залишаються без тепла внаслідок атак рф, цифра потроїлася після нічного російського удару. Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

У Києві після нової ворожої атаки потроїлася кількість будинків без тепла12.02.26, 09:05 • 3276 переглядiв

Окремо понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів залишалися теж без тепла. "Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо", зазначав Кличко.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Дарницький район
Солом'янський район
Печерський район
Віталій Кличко
Київ