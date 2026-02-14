У Києві частина будинків знову з опаленням після ворожої атаки

У Києві відновлено опалення у 400 будинках після атаки 12 лютого. Комунальники продовжують працювати над відновленням теплопостачання в інші будинки.

У Києві повернули тепло у 400 будинків після того, як атака рф 12 лютого залишила без опалення 2600 жител, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН. У 400 столичних будинків повернули опалення. Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого - написав Кличко. Тоді, нагадав мер, без опалення опинилися 2600 житлових будинків. Доповнення Як повідомляв Кличко, 12 лютого у Києві близько 3700 будинків залишаються без тепла внаслідок атак рф, цифра потроїлася після нічного російського удару. Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах. У Києві після нової ворожої атаки потроїлася кількість будинків без тепла Окремо понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів залишалися теж без тепла. "Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо", зазначав Кличко.