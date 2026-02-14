В Киеве часть домов снова с отоплением после вражеской атаки

В Киеве возобновлено отопление в 400 домах после атаки 12 февраля. Коммунальщики продолжают работать над восстановлением теплоснабжения в другие дома.

В Киеве вернули тепло в 400 домов после того, как атака РФ 12 февраля оставила без отопления 2600 жилищ, сообщил в субботу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН. В 400 столичных домов вернули отопление. Коммунальщики работают, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки, оказавшиеся без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля - написал Кличко. Тогда, напомнил мэр, без отопления оказались 2600 жилых домов. Дополнение Как сообщал Кличко, 12 февраля в Киеве около 3700 домов остаются без тепла в результате атак РФ, цифра утроилась после ночного российского удара. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. В Киеве после новой вражеской атаки утроилось количество домов без тепла Отдельно более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов оставались тоже без тепла. "Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно", - отмечал Кличко.