В Киеве часть домов снова с отоплением после вражеской атаки

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
06:42 • 800 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 17231 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 35139 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 31285 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 32333 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 58725 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 77876 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 57908 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 33866 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 44470 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
100%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Международном легионе ГУР подтвердили, что в боях за Украину погибли четыре иностранцаPhoto13 февраля, 21:18 • 10233 просмотра
Обновлены правила получения гражданства Украины для иностранцев-военнослужащих: что изменится13 февраля, 21:21 • 9714 просмотра
Рубио отменил встречу с лидерами Европы по поводу войны в Украине на Мюнхенской конференции13 февраля, 21:59 • 14226 просмотра
российский дрон уничтожил здание райгосадминистрации на Черниговщине13 февраля, 22:32 • 11961 просмотра
Шмыгаль: Киев и область получили 20 МВт распределенной генерации, ожидаются новые мощности13 февраля, 23:38 • 7426 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 58720 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 77861 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 56848 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 75516 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 116760 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Женева
Реклама
УНН Lite
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 9742 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 13293 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 35265 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 35439 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 39313 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка

В Киеве часть домов снова с отоплением после вражеской атаки

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В Киеве возобновлено отопление в 400 домах после атаки 12 февраля. Коммунальщики продолжают работать над восстановлением теплоснабжения в другие дома.

В Киеве часть домов снова с отоплением после вражеской атаки

В Киеве вернули тепло в 400 домов после того, как атака РФ 12 февраля оставила без отопления 2600 жилищ, сообщил в субботу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В 400 столичных домов вернули отопление. Коммунальщики работают, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки, оказавшиеся без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля

- написал Кличко.

Тогда, напомнил мэр, без отопления оказались 2600 жилых домов.

Дополнение

Как сообщал Кличко, 12 февраля в Киеве около 3700 домов остаются без тепла в результате атак РФ, цифра утроилась после ночного российского удара. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

В Киеве после новой вражеской атаки утроилось количество домов без тепла12.02.26, 09:05 • 3276 просмотров

Отдельно более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов оставались тоже без тепла. "Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно", - отмечал Кличко.

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Дарницкий район
Соломенский район
Печерский район
Виталий Кличко
Киев