Министр армии США Дрисколл встречается с россиянами в ОАЭ на фоне усилий по мирному соглашению - CBS News

Министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби в ОАЭ для встречи с российскими официальными лицами, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и два дипломатических источника, пишет УНН.

Министр Дрисколл встречался с членами российской делегации [в понедельник вечером] в течение нескольких часов в Абу-Даби. Он планирует снова встретиться с ними в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры - сообщил CBS News американский чиновник.

Неясно, кто еще входит в состав делегации США в Абу-Даби.

Встречи проходят на фоне усиления усилий президента США Дональда Трампа по обеспечению прекращения огня в почти четырехлетней российско-украинской войне, а американские чиновники проводят переговоры с посланниками обеих стран.

В течение выходных Дрисколл, государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и дипломаты из Украины и европейских союзников посетили переговоры в Женеве в Швейцарии. Встреча Дрисколла с российскими чиновниками также состоялась после визита в столицу Украины на прошлой неделе.

Американские и украинские чиновники также обсудили потенциальный визит в США на этой неделе Президента Украины Владимира Зеленского, сообщила CBS News в воскресенье. Пока нет четких планов относительно визита украинского лидера.

Остается неясным, насколько близки россия и Украина к соглашению.

На прошлой неделе CBS News получила проект одного из предложений, поддержанных администрацией Трампа, о прекращении войны. Предложенный план содержал несколько положений, которые Зеленский отклонял в прошлом, таких как требование об отказе Украины от всей Донецкой области, включая части, которые не оккупированы россией, и прекращение стремлений страны вступить в НАТО.

По словам американских и украинских чиновников, также есть сопроводительный документ, связанный с гарантиями безопасности. Ольга Стефанишина, посол Украины в США, в воскресенье в программе "Face the Nation with Margaret Brennan" рассказала, что в документе указано, что США намерены предложить "гарантии безопасности" в соответствии со статьей 5 договора НАТО, которая обязывает членов НАТО встать на защиту государства НАТО, на которое напали.

В субботу группа членов НАТО и других союзников США опубликовала совместное заявление, назвав предложенный мирный план "основой, требующей дополнительной работы".

В воскресенье вечером Белый дом заявил, что после обсуждений в Женеве официальные лица США и Украины "разработали обновленный и доработанный мирный план". Рубио назвал одну из встреч в Женеве "очень значимой", но добавил, что "еще предстоит проделать некоторую работу, и именно этим наши команды будут заниматься прямо сейчас".

Трамп давил на Зеленского, чтобы тот достиг соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя Рубио в воскресенье назвал этот дедлайн гибким.