Министр армии США Дрисколл встречается с россиянами в ОАЭ на фоне усилий по мирному соглашению - CBS News

$42.270.11
48.700.19
ukenru
24 ноября, 20:32 • 26674 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 55840 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 51977 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 48940 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 45091 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 66297 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 58699 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18563 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 15149 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12695 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
95%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни24 ноября, 21:16 • 26606 просмотра
Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА24 ноября, 22:24 • 28593 просмотра
Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым24 ноября, 22:51 • 28576 просмотра
Чиновники Гоструда организовали многомиллионную схему вымогательства денег с бизнеса за бесплатные услуги - ГБРPhoto24 ноября, 23:23 • 27391 просмотра
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности24 ноября, 23:35 • 30139 просмотра
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 40998 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 66322 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 58720 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 67576 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 92445 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Йонас Гар Стере
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Норвегия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 46406 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 48805 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 57152 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 66809 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 67840 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Дипломатка

Министр армии США Дрисколл встречается с россиянами в ОАЭ на фоне усилий по мирному соглашению - CBS News

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

Министр армии США Дэн Дрисколл встречается с российскими официальными лицами в Абу-Даби для обсуждения мирного процесса. Эти встречи происходят на фоне усиления усилий президента США Дональда Трампа по обеспечению прекращения огня в российско-украинской войне.

Министр армии США Дрисколл встречается с россиянами в ОАЭ на фоне усилий по мирному соглашению - CBS News

Министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби в ОАЭ для встречи с российскими официальными лицами, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и два дипломатических источника, пишет УНН.

Министр Дрисколл встречался с членами российской делегации [в понедельник вечером] в течение нескольких часов в Абу-Даби. Он планирует снова встретиться с ними в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры

- сообщил CBS News американский чиновник.

Неясно, кто еще входит в состав делегации США в Абу-Даби.

Встречи проходят на фоне усиления усилий президента США Дональда Трампа по обеспечению прекращения огня в почти четырехлетней российско-украинской войне, а американские чиновники проводят переговоры с посланниками обеих стран.

В течение выходных Дрисколл, государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и дипломаты из Украины и европейских союзников посетили переговоры в Женеве в Швейцарии. Встреча Дрисколла с российскими чиновниками также состоялась после визита в столицу Украины на прошлой неделе.

Американские и украинские чиновники также обсудили потенциальный визит в США на этой неделе Президента Украины Владимира Зеленского, сообщила CBS News в воскресенье. Пока нет четких планов относительно визита украинского лидера.

Остается неясным, насколько близки россия и Украина к соглашению.

Дополнение

На прошлой неделе CBS News получила проект одного из предложений, поддержанных администрацией Трампа, о прекращении войны. Предложенный план содержал несколько положений, которые Зеленский отклонял в прошлом, таких как требование об отказе Украины от всей Донецкой области, включая части, которые не оккупированы россией, и прекращение стремлений страны вступить в НАТО.

Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты21.11.25, 10:00 • 49393 просмотра

По словам американских и украинских чиновников, также есть сопроводительный документ, связанный с гарантиями безопасности. Ольга Стефанишина, посол Украины в США, в воскресенье в программе "Face the Nation with Margaret Brennan" рассказала, что в документе указано, что США намерены предложить "гарантии безопасности" в соответствии со статьей 5 договора НАТО, которая обязывает членов НАТО встать на защиту государства НАТО, на которое напали.

WSJ узнала о рамках США по гарантиям безопасности для Украины: что предполагается21.11.25, 13:59 • 3253 просмотра

В субботу группа членов НАТО и других союзников США опубликовала совместное заявление, назвав предложенный мирный план "основой, требующей дополнительной работы".

В воскресенье вечером Белый дом заявил, что после обсуждений в Женеве официальные лица США и Украины "разработали обновленный и доработанный мирный план". Рубио назвал одну из встреч в Женеве "очень значимой", но добавил, что "еще предстоит проделать некоторую работу, и именно этим наши команды будут заниматься прямо сейчас".

Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процесса23.11.25, 19:04 • 38284 просмотра

Трамп давил на Зеленского, чтобы тот достиг соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя Рубио в воскресенье назвал этот дедлайн гибким.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Донецкая область
Женева
Белый дом
НАТО
Швейцария
Абу-Даби
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина