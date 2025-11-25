Министр армии США во второй раз встретился с россиянами в ОАЭ на фоне пересмотренного мирного плана, названного российскими чиновниками неудачным - Bloomberg

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 13586 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 14316 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 23338 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 32756 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:26 • 27265 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 45656 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 70751 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 60676 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 51820 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100017 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.7м/с
71%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная вражеская атака на Киев: погиб человек, 7 раненыхPhoto25 ноября, 02:36 • 17235 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo05:36 • 56667 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto07:40 • 30226 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 37670 просмотра
Меган Маркл забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 24987 просмотра
публикации
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 13571 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 71799 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100007 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 90514 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 96761 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 25011 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 60739 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 62220 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 69678 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 79037 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Ракетная система С-400
Социальная сеть

Министр армии США во второй раз встретился с россиянами в ОАЭ на фоне пересмотренного мирного плана, названного российскими чиновниками неудачным - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Министр армии США Дэн Дрисколл во второй раз встретился с российскими официальными лицами в Абу-Даби. Это произошло на фоне сокращения мирного плана США между Украиной и РФ с 28 до 19 пунктов, который российская сторона назвала неудачным.

Министр армии США во второй раз встретился с россиянами в ОАЭ на фоне пересмотренного мирного плана, названного российскими чиновниками неудачным - Bloomberg
x.com/SecArmy

Министр армии США Дэн Дрисколл после многочасовой встречи с российскими официальными лицами в Абу-Даби в понедельник вечером провел с ними переговоры также во вторник, по словам американского чиновника. Это произошло на фоне того, как первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и РФ сократили до 19 пунктов, и российские официальные лица "назвали пересмотренный план неудачным", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Представитель кремля дмитрий песков, по данным росСМИ, заявил, что он ничего не может сказать о сообщениях о встрече.

Переговоры состоялись после того, как Трамп в сообщении в социальных сетях намекнул на "большой прогресс" в достижении соглашения в войне РФ против Украины. "Его комментарий сигнализировал о том, что государственный секретарь США Марко Рубио и украинские чиновники, встретившиеся в воскресенье в Женеве, достигли прогресса в разрядке ожесточенного сопротивления Киева и его европейских союзников мирному предложению из 28 пунктов, которое команда Белого дома обнародовала на прошлой неделе", - пишет издание.

Вашингтон более спокойно относится к дедлайну Трампа 27 ноября для обеспечения поддержки Украиной его предложения после того, как в Женеве был достигнут определенный прогресс, но США все еще хотят достичь соглашения как можно скорее, сообщили люди, знакомые со встречей в Абу-Даби.

Через несколько дней после того, как специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и его российский коллега кирилл дмитриев согласовали план, украинские и европейские чиновники поспешили разработать встречное предложение, которое обеспечило бы россии гораздо менее выгодные условия. Результатом является продуманный план из 19 пунктов, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Российские официальные лица, как пишет издание, "назвали пересмотренный план неудачным (non-starter)".

"Единственным существенным документом сегодня является американский проект, проект Трампа, – сказал песков, которого во вторник цитируют росСМИ. - Мы считаем, что он может служить хорошей основой для переговоров". Он добавил, что текст, вероятно, был пересмотрен во время переговоров США с Украиной, но россия еще не получила никакой официальной информации по этому поводу.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Сообщалось, что первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и РФ по итогам переговоров, которые начались в Женеве между Украиной и США 23 ноября, сократили до 19 пунктов.

По данным Reuters, переговоры продолжились 24 ноября. Позже в тот же день Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, он ждал полноценного доклада о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры должны были продолжиться на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.

По сообщениям, Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Война в Украине
Марко Рубио
Женева
Белый дом
Bloomberg L.P.
Абу-Даби
Дональд Трамп
Украина