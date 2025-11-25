Министр армии США во второй раз встретился с россиянами в ОАЭ на фоне пересмотренного мирного плана, названного российскими чиновниками неудачным - Bloomberg

x.com/SecArmy

Министр армии США Дэн Дрисколл после многочасовой встречи с российскими официальными лицами в Абу-Даби в понедельник вечером провел с ними переговоры также во вторник, по словам американского чиновника. Это произошло на фоне того, как первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и РФ сократили до 19 пунктов, и российские официальные лица "назвали пересмотренный план неудачным", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Представитель кремля дмитрий песков, по данным росСМИ, заявил, что он ничего не может сказать о сообщениях о встрече.

Переговоры состоялись после того, как Трамп в сообщении в социальных сетях намекнул на "большой прогресс" в достижении соглашения в войне РФ против Украины. "Его комментарий сигнализировал о том, что государственный секретарь США Марко Рубио и украинские чиновники, встретившиеся в воскресенье в Женеве, достигли прогресса в разрядке ожесточенного сопротивления Киева и его европейских союзников мирному предложению из 28 пунктов, которое команда Белого дома обнародовала на прошлой неделе", - пишет издание.

Вашингтон более спокойно относится к дедлайну Трампа 27 ноября для обеспечения поддержки Украиной его предложения после того, как в Женеве был достигнут определенный прогресс, но США все еще хотят достичь соглашения как можно скорее, сообщили люди, знакомые со встречей в Абу-Даби.

Через несколько дней после того, как специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и его российский коллега кирилл дмитриев согласовали план, украинские и европейские чиновники поспешили разработать встречное предложение, которое обеспечило бы россии гораздо менее выгодные условия. Результатом является продуманный план из 19 пунктов, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Российские официальные лица, как пишет издание, "назвали пересмотренный план неудачным (non-starter)".

"Единственным существенным документом сегодня является американский проект, проект Трампа, – сказал песков, которого во вторник цитируют росСМИ. - Мы считаем, что он может служить хорошей основой для переговоров". Он добавил, что текст, вероятно, был пересмотрен во время переговоров США с Украиной, но россия еще не получила никакой официальной информации по этому поводу.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Сообщалось, что первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и РФ по итогам переговоров, которые начались в Женеве между Украиной и США 23 ноября, сократили до 19 пунктов.

По данным Reuters, переговоры продолжились 24 ноября. Позже в тот же день Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, он ждал полноценного доклада о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры должны были продолжиться на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.

По сообщениям, Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.