Не только с россиянами: Reuters узнало о планах встречи министра армии США Дрисколла с украинскими чиновниками во время визита в ОАЭ

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Министр армии США Дэн Дрисколл, после переговоров с российскими официальными лицами, также встретится с украинскими представителями в Абу-Даби, ОАЭ. Это происходит на фоне интенсивных усилий администрации Трампа по прекращению войны в Украине.

Не только с россиянами: Reuters узнало о планах встречи министра армии США Дрисколла с украинскими чиновниками во время визита в ОАЭ

Министр армии США Дэн Дрисколл, помимо переговоров с российскими официальными лицами, должен встретиться и с украинскими официальными лицами во время визита в Абу-Даби в ОАЭ, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что Дрисколл провел необъявленные переговоры с российскими официальными лицами в Абу-Даби "в рамках новых интенсивных усилий администрации президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине", и что "во вторник ожидается еще несколько встреч".

Министр армии США во второй раз встретился с россиянами в ОАЭ на фоне пересмотренного мирного плана, названного российскими чиновниками неудачным - Bloomberg25.11.25, 12:07 • 1048 просмотров

Точный характер переговоров в Абу-Даби, которые подтвердило Reuters американское официальное лицо, как отмечается, не был сразу понятен, и неизвестно, кто входил в российскую делегацию.

Американское официальное лицо добавило, что Дрисколл, который стал ключевым лицом в дипломатических усилиях США, также должен был встретиться с украинскими официальными лицами во время пребывания в Абу-Даби

- говорится в публикации.

Также издание указывает, что группа стран, поддерживающих Украину, которая известна как "коалиция желающих" и включает Великобританию и Францию, должна была провести виртуальную встречу во вторник.

Макрон заявил, что мирный план Трампа нуждается в совершенствовании25.11.25, 12:22 • 792 просмотра

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Юлия Шрамко

