Макрон заявил, что мирный план Трампа нуждается в совершенствовании
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа нуждается в доработке для приемлемости Украиной и Европой. Он подчеркнул, что только украинцы могут решать относительно территориальных уступок.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что мирный план президента США Дональда Трампа нуждается в совершенствовании, чтобы сделать его приемлемым для Украины и Европы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Мирное предложение США из 28 пунктов, сделанное на прошлой неделе, застало врасплох многих в правительстве США, Киеве и Европе и вызвало новые опасения, что администрация Трампа может быть готова подтолкнуть Украину к подписанию соглашения, которое сильно ориентировано на Москву.
Это инициатива, которая движется в правильном направлении: к миру. Однако есть аспекты этого плана, которые заслуживают обсуждения, переговоров и улучшения. (...) Мы хотим мира, но мы не хотим мира, который фактически является капитуляцией
Он добавил, что только украинцы могут решить, на какие территориальные уступки они готовы пойти.
"То, что было вынесено на стол переговоров, дает нам представление о том, что было бы приемлемым для россиян. Означает ли это, что это должно быть принято украинцами и европейцами? Ответ - нет", - добавил Макрон.
Макрон требует пересмотреть мирный план США для Украины с учетом интересов европейцев23.11.25, 01:37 • 11498 просмотров
Первой линией обороны Украины в случае мира с Россией станет восстановление собственной армии, и никаких ограничений в этом вопросе быть не может, заявил Макрон. Он также отметил, что замороженные российские активы находятся в Европе, и только Европа может решать, что с ними делать.
План США, по сообщениям, предусматривает ограничение численности украинской армии и дает Вашингтону определенный контроль над замороженными российскими активами.
"Силы заверения"
За несколько часов до видеоконференции так называемой "коалиции желающих" стран, готовых оказать помощь послевоенной Украине, Макрон также подробно рассказал о том, как могут выглядеть силы заверения "далеко от линии фронта" после окончания боевых действий.
"Там есть британские, французские и турецкие солдаты, которые в день подписания мира, то есть не в контексте войны, находятся там для проведения учений и операций по обеспечению безопасности, как мы делаем в некоторых странах на восточном фланге НАТО", - сказал он.
"Около 20 стран уже заявили о своей готовности к активным действиям - в воздухе, на суше или на море", - отметил Макрон.
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ24.11.25, 13:50 • 10554 просмотра
Дополнение
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание относительно ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.