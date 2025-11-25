Макрон заявил, что мирный план Трампа нуждается в совершенствовании

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что мирный план президента США Дональда Трампа нуждается в совершенствовании, чтобы сделать его приемлемым для Украины и Европы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мирное предложение США из 28 пунктов, сделанное на прошлой неделе, застало врасплох многих в правительстве США, Киеве и Европе и вызвало новые опасения, что администрация Трампа может быть готова подтолкнуть Украину к подписанию соглашения, которое сильно ориентировано на Москву.

Это инициатива, которая движется в правильном направлении: к миру. Однако есть аспекты этого плана, которые заслуживают обсуждения, переговоров и улучшения. (...) Мы хотим мира, но мы не хотим мира, который фактически является капитуляцией - заявил Макрон в эфире радиостанции RTL.

Он добавил, что только украинцы могут решить, на какие территориальные уступки они готовы пойти.

"То, что было вынесено на стол переговоров, дает нам представление о том, что было бы приемлемым для россиян. Означает ли это, что это должно быть принято украинцами и европейцами? Ответ - нет", - добавил Макрон.

Макрон требует пересмотреть мирный план США для Украины с учетом интересов европейцев

Первой линией обороны Украины в случае мира с Россией станет восстановление собственной армии, и никаких ограничений в этом вопросе быть не может, заявил Макрон. Он также отметил, что замороженные российские активы находятся в Европе, и только Европа может решать, что с ними делать.

План США, по сообщениям, предусматривает ограничение численности украинской армии и дает Вашингтону определенный контроль над замороженными российскими активами.

"Силы заверения"

За несколько часов до видеоконференции так называемой "коалиции желающих" стран, готовых оказать помощь послевоенной Украине, Макрон также подробно рассказал о том, как могут выглядеть силы заверения "далеко от линии фронта" после окончания боевых действий.

"Там есть британские, французские и турецкие солдаты, которые в день подписания мира, то есть не в контексте войны, находятся там для проведения учений и операций по обеспечению безопасности, как мы делаем в некоторых странах на восточном фланге НАТО", - сказал он.

"Около 20 стран уже заявили о своей готовности к активным действиям - в воздухе, на суше или на море", - отметил Макрон.

Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание относительно ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.