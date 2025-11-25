Макрон заявил, что мирный план Трампа нуждается в совершенствовании

$42.370.10
Эксклюзив
10:00 • 13565 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 14301 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 23323 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 32743 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:26 • 27254 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 45652 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 70747 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 60675 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 51820 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100003 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 13571 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 71799 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100007 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 90514 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 96761 просмотра
Макрон заявил, что мирный план Трампа нуждается в совершенствовании

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа нуждается в доработке для приемлемости Украиной и Европой. Он подчеркнул, что только украинцы могут решать относительно территориальных уступок.

Макрон заявил, что мирный план Трампа нуждается в совершенствовании

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что мирный план президента США Дональда Трампа нуждается в совершенствовании, чтобы сделать его приемлемым для Украины и Европы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мирное предложение США из 28 пунктов, сделанное на прошлой неделе, застало врасплох многих в правительстве США, Киеве и Европе и вызвало новые опасения, что администрация Трампа может быть готова подтолкнуть Украину к подписанию соглашения, которое сильно ориентировано на Москву.

Это инициатива, которая движется в правильном направлении: к миру. Однако есть аспекты этого плана, которые заслуживают обсуждения, переговоров и улучшения. (...) Мы хотим мира, но мы не хотим мира, который фактически является капитуляцией

- заявил Макрон в эфире радиостанции RTL.

Он добавил, что только украинцы могут решить, на какие территориальные уступки они готовы пойти.

"То, что было вынесено на стол переговоров, дает нам представление о том, что было бы приемлемым для россиян. Означает ли это, что это должно быть принято украинцами и европейцами? Ответ - нет", - добавил Макрон.

Макрон требует пересмотреть мирный план США для Украины с учетом интересов европейцев

Первой линией обороны Украины в случае мира с Россией станет восстановление собственной армии, и никаких ограничений в этом вопросе быть не может, заявил Макрон. Он также отметил, что замороженные российские активы находятся в Европе, и только Европа может решать, что с ними делать.

План США, по сообщениям, предусматривает ограничение численности украинской армии и дает Вашингтону определенный контроль над замороженными российскими активами.

"Силы заверения"

За несколько часов до видеоконференции так называемой "коалиции желающих" стран, готовых оказать помощь послевоенной Украине, Макрон также подробно рассказал о том, как могут выглядеть силы заверения "далеко от линии фронта" после окончания боевых действий.

"Там есть британские, французские и турецкие солдаты, которые в день подписания мира, то есть не в контексте войны, находятся там для проведения учений и операций по обеспечению безопасности, как мы делаем в некоторых странах на восточном фланге НАТО", - сказал он.

"Около 20 стран уже заявили о своей готовности к активным действиям - в воздухе, на суше или на море", - отметил Макрон.

Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание относительно ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Юлия Шрамко

