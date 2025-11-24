$42.270.11
11:25 • 3432 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ

Киев • УНН

 • 948 просмотра

25 ноября состоится встреча коалиции желающих, на которой обсудят "конструктивный прогресс" в мирных переговорах по Украине. ЕС работает над репарационным кредитом для Украины, что становится все более актуальным.

Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ

Завтра, 25 ноября, состоится встреча коалиции желающих. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Европейской комиссии, передает УНН.

Детали

По словам представителя Еврокомиссии, в мирных переговорах по Украине наблюдается "конструктивный прогресс", но еще много работы.

Впрочем, по его словам, блок продолжает работать над репарационным кредитом для Украины, и что эта задача "становится все более актуальной".

Встреча союзников Украины состоялась на фоне сообщений о том, что в ближайшие дни в Вашингтон отправится группа европейских лидеров, добавляет издание.

Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"24.11.25, 12:50 • 8080 просмотров

Напомним

Лидеров ЕС 24 ноября утром собирали на встречу для брифинга о переговорах по прекращению войны в Украине после выходных, на которых в Женеве быстро продвигались переговоры, во время которых было мало подробностей, но официальные лица стали более оптимистично настроены относительно мира.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем подчеркнул важность тщательно продуманных совместных действий с партнерами и осуществимости всех решений для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности, на фоне переговоров по мирному плану США.

После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны РФ против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана.

Антонина Туманова

