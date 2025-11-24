Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ

Завтра, 25 ноября, состоится встреча коалиции желающих. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Европейской комиссии, передает УНН.

Детали

По словам представителя Еврокомиссии, в мирных переговорах по Украине наблюдается "конструктивный прогресс", но еще много работы.

Впрочем, по его словам, блок продолжает работать над репарационным кредитом для Украины, и что эта задача "становится все более актуальной".

Встреча союзников Украины состоялась на фоне сообщений о том, что в ближайшие дни в Вашингтон отправится группа европейских лидеров, добавляет издание.

Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"

Напомним

Лидеров ЕС 24 ноября утром собирали на встречу для брифинга о переговорах по прекращению войны в Украине после выходных, на которых в Женеве быстро продвигались переговоры, во время которых было мало подробностей, но официальные лица стали более оптимистично настроены относительно мира.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем подчеркнул важность тщательно продуманных совместных действий с партнерами и осуществимости всех решений для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности, на фоне переговоров по мирному плану США.

После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны РФ против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана.