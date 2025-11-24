Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Київ • УНН
25 листопада відбудеться зустріч коаліції охочих, на якій обговорять «конструктивний прогрес» у мирних переговорах щодо України. ЄС працює над репараційним кредитом для України, що стає дедалі актуальнішим.
Завтра, 25 листопада, відбудеться зустріч коаліції охочих. Про це повідомляє Sky News із посиланням на представника Європейської комісії, передає УНН.
Деталі
За словами представника Єврокомісії, у мирних переговорах щодо України спостерігається "конструктивний прогрес", але ще багато роботи.
Втім, за його словами, блок продовжує працювати над репараційним кредитом для України, і що це завдання "стає дедалі актуальнішим".
Зустріч союзників України відбулася на тлі повідомлень про те, що найближчими днями до Вашингтона вирушить група європейських лідерів, додає видання.
Нагадаємо
Лідерів ЄС 24 листопада вранці збирали на зустріч для брифінгу про переговори щодо припинення війни в Україні після вихідних, на яких у Женеві швидко просувалися переговори, під час яких було мало подробиць, але офіційні особи стали більш оптимістично налаштовані щодо миру.
Президент України Володимир Зеленський тим часом наголосив на важливості ретельно продуманих спільних дій з партнерами та здійсненності усіх рішень для забезпечення тривалого миру та гарантованої безпеки, на тлі переговорів щодо мирного плану США.
Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.
Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.