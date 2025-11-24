Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі

Лідери ЄС сьогодні вранці будуть проінформовані про переговори щодо припинення війни в Україні після вихідних, на яких у Женеві швидко просувалися переговори, під час яких було мало подробиць, але офіційні особи стали більш оптимістично налаштовані щодо миру, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Лідери Європейського Союзу сьогодні вранці будуть проінформовані про стан переговорів щодо припинення війни в Україні після вихідних швидких переговорів у Женеві у Швейцарії, які були не дуже детальними, але залишили чиновників більш оптимістичними щодо перспектив миру", - ідеться у публікації.

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив у неділю, що скликає лідерів 27 країн ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях саміту ЄС-Африка, який розпочинається сьогодні в Анголі.

"15 лідерів зберуться в Луанді, а решта зберуться через відеоконференцію, щоб ознайомитися з тим, що обговорювалося протягом вихідних у Женеві", повідомив представник ЄС, який перебуває в Анголі. Це, як зазначається, відбувається після екстреної зустрічі Coreper минулого вечора в Брюсселі.

Українські та американські чиновники зібралися в Женеві в неділю з радниками з національної безпеки з Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити американську мирну пропозицію, яка стурбувала Київ та його європейських союзників. "Бйорн Зайберт та Педро Лурті, голови кабінету президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Євроради Кошти відповідно, також були присутні там", пише видання. Речник Єврокомісії підтвердив їхню присутність.

"Після низки запаморочливих заяв та витоків інформації, включаючи різні повідомлення про європейську контрпропозицію", представники США та України у спільній заяві, як вказано, заявили, що вони досягли "значного прогресу в узгодженні позицій та визначенні чітких наступних кроків".

Державний секретар США Марко Рубіо сказав, що неділя була "ймовірно, найпродуктивнішим днем, який ми мали з цього питання", хоча подробиць було мало.

"Кілька дипломатів ЄС заявили, що Україна та Європа вийшли з переговорів у Женеві зміцненими, на тлі того, як їх часто залишали поза увагою під час спроб Трампа бути посередником у припиненні конфлікту. Тепер, коли вони за столом переговорів і їх чують, європейці відчувають більший оптимізм щодо перебігу дискусій", - ідеться у публікації.

"Рубіо заявив колегам з ЄС та НАТО, що їхні безпекові питання будуть враховані в будь-якій мирній угоді", за словами дипломата ЄС.

Також зауважується, що Рубіо зазначив, що дедлайн, встановлений Трампом до Дня подяки (27 листопада) для прийняття Києвом мирного плану, є гнучким. "Очевидно, ми б хотіли, щоб це був четвер, - сказав він журналістам. - Чи то четвер, чи то п’ятниця, чи то середа, чи то понеділок наступного тижня - ми хочемо, щоб це було найближчим часом".

Дипломат ЄС розповів, що "голос Європи зараз чути більше, тому що лідери блоку займають більш рішучу позицію, і тому що Європа зараз оплачує більшу частину рахунків для України - і тримає ключ до її фінансового майбутнього". "Ви не отримуєте місце за столом. Ви займаєте місце за столом. Це те, що ми зробили", - сказав дипломат.

"Підкреслюючи цей новий підхід, Урсула фон дер Ляєн не чекала на консенсусну позицію Ради (ЄС), щоб викласти свої червоні лінії для припинення війни в Україні", - зазначає видання.

У заяві, опублікованій у неділю, вона наполягала на тому, що кордони України не повинні змінюватися силою, що Київ не слід змушувати скорочувати свої збройні сили таким чином, щоб це залишало його відкритим для нападу, та оголосила про проведення конференції щодо повернення викрадених українських дітей до їхніх домівок

Якщо це було незрозуміло, фон дер Ляєн також наголосила на "центральній ролі Європейського Союзу у забезпеченні миру для України".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також намагався провести жорстку лінію, заявивши в інтерв'ю DW у неділю, що Європа не підтримає план, який ставить під загрозу суверенітет України, і що дедлайн Трампа до Дня подяки, 27 листопада, є нереалістичним. "Зараз ми намагаємося реалізувати проміжний крок до четверга", – сказав Мерц.

Тим часом, як повідомляється, "чиновник ЄС та дипломати відмовилися схвалити 28-пунктову "контрпропозицію", підготовлену країнами E3 (Німеччина, Франція та Велика Британія), опубліковану кількома ЗМІ в неділю". Документ "вже застарів", зазначив один чиновник ЄС. Рубіо заявив про незнання, коли журналісти запитали про це: "Який контрплан? Я не бачив жодного контрплану".

"Ключовим моментом для європейців є те, що стане з планами використання заморожених активів росії для фінансування України наступного року. Початковий 28-пунктовий план Вашингтона, про який повідомляє Axios, по суті вимагав, щоб активи були використані для отримання прибутку Америки. Згаданий вище європейський чиновник відкинув цю ідею, заявивши, що "нічого не можна зробити з активами чи санкціями без ЄС"", - ідеться у публікації.

Водночас зауважується, що "тиск з боку Трампа може спонукати європейців ухвалити рішення щодо заморожених активів". "Іноді справді важкі рішення приймаються лише тоді, коли ти притиснутий спиною до стіни", – сказав дипломат ЄС.

