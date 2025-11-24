$42.270.11
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 19618 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 17465 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 18904 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 24899 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 30928 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 32587 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 36070 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26947 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22934 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Facebook

Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали

Киев • УНН

 • 4086 просмотра

Лидеры ЕС сегодня утром будут проинформированы о переговорах по прекращению войны в Украине после выходных быстрых переговоров в Женеве. Официальные лица стали более оптимистично настроены относительно мира, хотя подробностей было мало.

Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали

Лидеры ЕС сегодня утром будут проинформированы о переговорах по прекращению войны в Украине после выходных, на которых в Женеве быстро продвигались переговоры, во время которых было мало подробностей, но официальные лица стали более оптимистично настроены относительно мира, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Лидеры Европейского Союза сегодня утром будут проинформированы о состоянии переговоров по прекращению войны в Украине после выходных быстрых переговоров в Женеве в Швейцарии, которые были не очень детальными, но оставили чиновников более оптимистичными относительно перспектив мира", - говорится в публикации.

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил в воскресенье, что созывает лидеров 27 стран ЕС на специальную встречу по Украине на полях саммита ЕС-Африка, который начинается сегодня в Анголе.

Лидеры ЕС в понедельник проведут спецвстречу по мирному плану США для Украины - Кошта22.11.25, 17:14 • 4414 просмотров

"15 лидеров соберутся в Луанде, а остальные соберутся через видеоконференцию, чтобы ознакомиться с тем, что обсуждалось в течение выходных в Женеве", сообщил представитель ЕС, находящийся в Анголе. Это, как отмечается, происходит после экстренной встречи Coreper прошлым вечером в Брюсселе.

Украинские и американские чиновники собрались в Женеве в воскресенье с советниками по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить американское мирное предложение, которое обеспокоило Киев и его европейских союзников. "Бьорн Зайберт и Педро Лурти, главы кабинета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Евросовета Кошты соответственно, также присутствовали там", пишет издание. Представитель Еврокомиссии подтвердил их присутствие.

"После ряда головокружительных заявлений и утечек информации, включая различные сообщения о европейском контрпредложении", представители США и Украины в совместном заявлении, как указано, заявили, что они достигли "значительного прогресса в согласовании позиций и определении четких следующих шагов".

Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением24.11.25, 02:17 • 24911 просмотров

Государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что воскресенье было "вероятно, самым продуктивным днем, который мы имели по этому вопросу", хотя подробностей было мало.

"Несколько дипломатов ЕС заявили, что Украина и Европа вышли из переговоров в Женеве укрепленными, на фоне того, как их часто оставляли без внимания во время попыток Трампа быть посредником в прекращении конфликта. Теперь, когда они за столом переговоров и их слышат, европейцы испытывают больший оптимизм относительно хода дискуссий", - говорится в публикации.

"Рубио заявил коллегам из ЕС и НАТО, что их вопросы безопасности будут учтены в любом мирном соглашении", по словам дипломата ЕС.

Также отмечается, что Рубио заявил, что дедлайн, установленный Трампом до Дня благодарения (27 ноября) для принятия Киевом мирного плана, является гибким. "Очевидно, мы бы хотели, чтобы это был четверг, - сказал он журналистам. - Будь то четверг, или пятница, или среда, или понедельник на следующей неделе - мы хотим, чтобы это было в ближайшее время".

Рубио заявил, что ничего не слышал об альтернативном плане от Европы по завершению войны23.11.25, 23:03 • 14184 просмотра

Дипломат ЕС рассказал, что "голос Европы сейчас слышен больше, потому что лидеры блока занимают более решительную позицию, и потому что Европа сейчас оплачивает большую часть счетов для Украины - и держит ключ к ее финансовому будущему". "Вы не получаете место за столом. Вы занимаете место за столом. Это то, что мы сделали", - сказал дипломат.

"Подчеркивая этот новый подход, Урсула фон дер Ляйен не ждала консенсусной позиции Совета (ЕС), чтобы изложить свои красные линии для прекращения войны в Украине", - отмечает издание.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, она настаивала на том, что границы Украины не должны меняться силой, что Киев не следует заставлять сокращать свои вооруженные силы таким образом, чтобы это оставляло его открытым для нападения, и объявила о проведении конференции по возвращению похищенных украинских детей в их дома

Если это было непонятно, фон дер Ляйен также подчеркнула "центральную роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины".

Канцлер Германии Фридрих Мерц также пытался провести жесткую линию, заявив в интервью DW в воскресенье, что Европа не поддержит план, который ставит под угрозу суверенитет Украины, и что дедлайн Трампа до Дня благодарения, 27 ноября, является нереалистичным. "Сейчас мы пытаемся реализовать промежуточный шаг до четверга", – сказал Мерц.

Мерц скептически относится к быстрому принятию мирного плана и предложил альтернативный23.11.25, 17:03 • 12088 просмотров

Тем временем, как сообщается, "чиновник ЕС и дипломаты отказались одобрить 28-пунктовое "контрпредложение", подготовленное странами E3 (Германия, Франция и Великобритания), опубликованное несколькими СМИ в воскресенье". Документ "уже устарел", отметил один чиновник ЕС. Рубио заявил о незнании, когда журналисты спросили об этом: "Какой контрплан? Я не видел никакого контрплана".

"Ключевым моментом для европейцев является то, что станет с планами использования замороженных активов россии для финансирования Украины в следующем году. Первоначальный 28-пунктовый план Вашингтона, о котором сообщает Axios, по сути требовал, чтобы активы были использованы для получения прибыли Америки. Упомянутый выше европейский чиновник отверг эту идею, заявив, что "ничего нельзя сделать с активами или санкциями без ЕС"", - говорится в публикации.

В то же время отмечается, что "давление со стороны Трампа может побудить европейцев принять решение относительно замороженных активов". "Иногда действительно трудные решения принимаются только тогда, когда ты прижат спиной к стене", – сказал дипломат ЕС.

В Европе заявляют об опасениях по поводу остановки Трампом поддержки Украины - FT24.11.25, 08:57 • 2822 просмотра

Юлия Шрамко

