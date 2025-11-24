В Европе заявляют об опасениях по поводу остановки Трампом поддержки Украины - FT

$42.270.11
48.520.00
ukenru
06:19 • 3312 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 8282 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 16052 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 24720 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 29157 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 33853 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26449 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22565 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19889 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 15802 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
95%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рабочая версия мирного плана Трампа уже отличается от ранее опубликованного документа - New York Times23 ноября, 22:54 • 4280 просмотра
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛАPhotoVideo23 ноября, 23:56 • 11125 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 8628 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto02:09 • 11724 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 13873 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 44398 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 121058 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 85186 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 89908 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 96323 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Франция
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 32721 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 43418 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 45390 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 121017 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 63912 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дипломатка
Железный купол

В Европе заявляют об опасениях по поводу остановки Трампом поддержки Украины - FT

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Европейские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины. На следующей неделе запланированы встречи между Францией, Германией и Великобританией, а также другими странами, чтобы обсудить возможные изменения в план США.

В Европе заявляют об опасениях по поводу остановки Трампом поддержки Украины - FT

Есть опасения, что президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины, заявило европейское официальное лицо, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Один европейский чиновник заявил, что "существуют опасения, что Трамп может просто прекратить поддержку США Украине в порыве разочарования, поставив Зеленского и его страну под опасную угрозу". "Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", – сказали они.

В воскресенье Дональд Трамп раскритиковал европейских и украинских лидеров, когда они вели переговоры о плане США по прекращению войны с Россией, как отмечает издание, "на фоне неопределенности относительно позиции Вашингтона".

Как пишет издание, несмотря на давление, "статус 28-пунктного плана был поставлен под сомнение в минувшие выходные, когда Трамп заявил, что это не "окончательное предложение" Америки, а государственный секретарь США Марко Рубио, как сообщается, пытался дистанцироваться от него в Вашингтоне, прежде чем всего через несколько часов настаивать на том, что его авторами являются США".

Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа "хаотичной".

Советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в Женеве в воскресенье вместе со своими американскими и украинскими коллегами, включая Рубио, специального посланника США Стива Виткоффа, одного из авторов плана, и министра армии США Дэниела Дрисколла, близкого союзника вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, руководителем Офиса Президента Владимира Зеленского, и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, прежде чем к ним присоединились европейские представители.

Европейские чиновники подчеркнули, что не хотят представлять США альтернативный план, но предложили внести изменения в план Вашингтона, сообщили два источника, информированные о переговорах.

Европейские СМИ обнародовали полный текст контрпредложения к мирному плану США по Украине - Reuters23.11.25, 20:27 • 10552 просмотра

Европейские дипломаты ожидают дальнейших встреч на следующей неделе между Францией, Германией и Великобританией. Среди других возможных участников могут быть лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Мы пытаемся предложить что-то, что может быть приемлемым в качестве встречного предложения", - сказал европейский дипломат.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Женева
Марк Рютте
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Financial Times
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Финляндия
Андрій Єрмак
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Польша