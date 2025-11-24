В Европе заявляют об опасениях по поводу остановки Трампом поддержки Украины - FT
Киев • УНН
Европейские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины. На следующей неделе запланированы встречи между Францией, Германией и Великобританией, а также другими странами, чтобы обсудить возможные изменения в план США.
Есть опасения, что президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины, заявило европейское официальное лицо, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Один европейский чиновник заявил, что "существуют опасения, что Трамп может просто прекратить поддержку США Украине в порыве разочарования, поставив Зеленского и его страну под опасную угрозу". "Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", – сказали они.
В воскресенье Дональд Трамп раскритиковал европейских и украинских лидеров, когда они вели переговоры о плане США по прекращению войны с Россией, как отмечает издание, "на фоне неопределенности относительно позиции Вашингтона".
Как пишет издание, несмотря на давление, "статус 28-пунктного плана был поставлен под сомнение в минувшие выходные, когда Трамп заявил, что это не "окончательное предложение" Америки, а государственный секретарь США Марко Рубио, как сообщается, пытался дистанцироваться от него в Вашингтоне, прежде чем всего через несколько часов настаивать на том, что его авторами являются США".
Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа "хаотичной".
Советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в Женеве в воскресенье вместе со своими американскими и украинскими коллегами, включая Рубио, специального посланника США Стива Виткоффа, одного из авторов плана, и министра армии США Дэниела Дрисколла, близкого союзника вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, руководителем Офиса Президента Владимира Зеленского, и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, прежде чем к ним присоединились европейские представители.
Европейские чиновники подчеркнули, что не хотят представлять США альтернативный план, но предложили внести изменения в план Вашингтона, сообщили два источника, информированные о переговорах.
Европейские дипломаты ожидают дальнейших встреч на следующей неделе между Францией, Германией и Великобританией. Среди других возможных участников могут быть лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Мы пытаемся предложить что-то, что может быть приемлемым в качестве встречного предложения", - сказал европейский дипломат.