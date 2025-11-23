Трамп заявив про "нульову подяку" від України та звинуватив Європу у тому, що вона продовжує купувати нафту в рф
Київ • УНН
Американський президент в черговий раз заявив, що він "успадкував" війну в Україні від Байдена, а також сказав, що зі сторони України немає належної подяки за втручання США у конфлікт.
Дональд Трамп опублікував у Truth Social нове звернення, у якому різко розкритикував керівництво України та адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена, заявивши, що війна могла б не початися за належного американського лідерства. Про це пише УНН.
Деталі
У своєму дописі Трамп стверджує, що слабкість адміністрації колишнього президента США Байдена дозволила росії розпочати війну. Він наполягає, що за його президентства конфлікту вдалося б уникнути.
Війна між росією та Україною – жорстока й жахлива, і якби сильне та належне лідерство США та України, вона б ніколи не трапилася
Трамп також повторив свої заяви про нібито фальсифікацію виборів 2020 року та сказав, що саме прихід до влади Джо Байдена, на його думку, створив умови для російської агресії. Він назвав війну трагедією, яку "успадкував" на другий термін.
Окрему увагу Трамп приділив темі взаємодії з Україною, заявивши про відсутність вдячності за підтримку.
Лідери України висловили нуль подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в росії
У дописі він також розкритикував масштаби військової та фінансової допомоги Україні, наданої адміністрацією Байдена, та звинуватив колишню владу США у неефективності.
