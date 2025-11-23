Трамп заявил о "нулевой благодарности" от Украины и обвинил Европу в том, что она продолжает покупать газ у РФ
Киев • УНН
Американский президент в очередной раз заявил, что он "унаследовал" войну в Украине от Байдена, а также сказал, что со стороны Украины нет должной благодарности за вмешательство США в конфликт.
Дональд Трамп опубликовал в Truth Social новое обращение, в котором резко раскритиковал руководство Украины и администрацию бывшего президента США Джо Байдена, заявив, что война могла бы не начаться при надлежащем американском лидерстве. Об этом пишет УНН.
Подробности
В своем сообщении Трамп утверждает, что слабость администрации бывшего президента США Байдена позволила России начать войну. Он настаивает, что при его президентстве конфликта удалось бы избежать.
Война между Россией и Украиной – жестокая и ужасная, и если бы сильное и надлежащее лидерство США и Украины, она бы никогда не случилась
– заявил Трамп.
Трамп также повторил свои заявления о якобы фальсификации выборов 2020 года и сказал, что именно приход к власти Джо Байдена, по его мнению, создал условия для российской агрессии. Он назвал войну трагедией, которую "унаследовал" на второй срок.
ч. Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи - СМИ
Отдельное внимание Трамп уделил теме взаимодействия с Украиной, заявив об отсутствии благодарности за поддержку.
Лидеры Украины выразили ноль благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России
– отметил американский президент.
В сообщении он также раскритиковал масштабы военной и финансовой помощи Украине, оказанной администрацией Байдена, и обвинил бывшие власти США в неэффективности.
ч. Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины