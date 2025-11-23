Трамп заявил о "нулевой благодарности" от Украины и обвинил Европу в том, что она продолжает покупать газ у РФ

$42.150.00
48.520.00
ukenru
14:06 • 2344 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 7616 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
09:30 • 20863 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 40821 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 65925 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 50719 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 31298 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27999 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22708 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23629 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.5м/с
95%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 16326 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo23 ноября, 05:53 • 44125 просмотра
Атака на Днепр: 14 пострадавших, враг бил по области FPV-дронами и из тяжелой артиллерииPhoto23 ноября, 06:02 • 4784 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ23 ноября, 08:44 • 12468 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 14559 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 20863 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 92898 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 68102 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 73434 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 80087 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джо Байден
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Швейцария
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 24253 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 33888 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 36549 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 92898 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 55587 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Фильм
Хранитель
Х-101

Трамп заявил о "нулевой благодарности" от Украины и обвинил Европу в том, что она продолжает покупать газ у РФ

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Американский президент в очередной раз заявил, что он "унаследовал" войну в Украине от Байдена, а также сказал, что со стороны Украины нет должной благодарности за вмешательство США в конфликт.

Трамп заявил о "нулевой благодарности" от Украины и обвинил Европу в том, что она продолжает покупать газ у РФ

Дональд Трамп опубликовал в Truth Social новое обращение, в котором резко раскритиковал руководство Украины и администрацию бывшего президента США Джо Байдена, заявив, что война могла бы не начаться при надлежащем американском лидерстве. Об этом пишет УНН.

Подробности

В своем сообщении Трамп утверждает, что слабость администрации бывшего президента США Байдена позволила России начать войну. Он настаивает, что при его президентстве конфликта удалось бы избежать. 

Война между Россией и Украиной – жестокая и ужасная, и если бы сильное и надлежащее лидерство США и Украины, она бы никогда не случилась 

– заявил Трамп.

Трамп также повторил свои заявления о якобы фальсификации выборов 2020 года и сказал, что именно приход к власти Джо Байдена, по его мнению, создал условия для российской агрессии. Он назвал войну трагедией, которую "унаследовал" на второй срок.

ч. Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи - СМИ

Отдельное внимание Трамп уделил теме взаимодействия с Украиной, заявив об отсутствии благодарности за поддержку.

Лидеры Украины выразили ноль благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России 

– отметил американский президент.

В сообщении он также раскритиковал масштабы военной и финансовой помощи Украине, оказанной администрацией Байдена, и обвинил бывшие власти США в неэффективности.

ч. Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Дональд Трамп
Европа
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина