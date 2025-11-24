$42.270.11
Ексклюзив
07:12 • 9126 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 10797 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 12814 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 19653 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 27616 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 30504 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 34913 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26647 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22700 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19964 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
У Європі заявляють про побоювання щодо зупинки Трампом підтримки України - FT

Київ • УНН

 • 1956 перегляди

Європейські чиновники побоюються, що Дональд Трамп може припинити підтримку України. Наступного тижня заплановані зустрічі між Францією, Німеччиною та Великою Британією, а також іншими країнами, щоб обговорити можливі зміни до плану США.

У Європі заявляють про побоювання щодо зупинки Трампом підтримки України - FT

Є побоювання, що президент США Дональд Трамп може припинити підтримку України, заявила європейська офіційна особа, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Один європейський чиновник заявив, що "існують побоювання, що Трамп може просто припинити підтримку США Україні у пориві розчарування, поставивши Зеленського та його країну під небезпечну загрозу". "Це сценарій, до якого ми, очевидно, готуємося", – сказали вони.

У неділю Дональд Трамп розкритикував європейських та українських лідерів, коли вони вели переговори про план США щодо припинення війни з росією, як зазначає видання, "на тлі невизначеності щодо позиції Вашингтона".

Як пише видання, попри тиск "статус 28-пунктного плану був поставлений під сумнів минулими вихідними, коли Трамп заявив, що це не "остаточна пропозиція" Америки, а державний секретар США Марко Рубіо, як повідомляється, намагався дистанціюватися від нього у Вашингтоні, перш ніж лише через кілька годин наполягати на тому, що його авторами є США".

Один європейський чиновник назвав ситуацію в адміністрації Трампа "хаотичною".

Радники з національної безпеки з Франції, Німеччини, Великої Британії та ЄС зустрілися в Женеві в неділю разом зі своїми американськими та українськими колегами, включаючи Рубіо, спеціального посланця США Стіва Віткоффа, одного з авторів плану, та міністра армії США Деніела Дрісколла, близького союзника віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Вони зустрілися з українською делегацією на чолі з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу Президента Володимира Зеленського, та секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим, перш ніж до них приєдналися європейські представники.

Європейські чиновники наголосили, що не хочуть представляти США альтернативний план, але запропонували внести зміни до плану Вашингтона, повідомили два джерела, поінформовані про переговори.

Європейські дипломати очікують подальших зустрічей наступного тижня між Францією, Німеччиною та Великою Британією. Серед інших можливих учасників можуть бути лідери Польщі, Фінляндії та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. "Ми намагаємося запропонувати щось, що може бути прийнятним як зустрічна пропозиція", - сказав європейський дипломат.

Юлія Шрамко

