"Усі рішення мають бути здійсненними": Зеленський зробив заяву про координацію з партнерами на тлі переговорів про мирний план зі США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості ретельно продуманих спільних дій з партнерами для забезпечення тривалого миру та гарантованої безпеки. Ця заява прозвучала на тлі переговорів щодо мирного плану США, які прокоментував також президент Фінляндії.
Зараз вкрай важливо, щоб кожна спільна дія з нашими партнерами була ретельно продуманою. Усі рішення мають бути здійсненними для забезпечення тривалого миру та гарантованої безпеки
"Ми дуже добре координуємо свої дії, і я ціную поради та погляди, якими ми ділимося. Разом ми неодмінно захистимо наші спільні інтереси та наших людей", - вказав Президент.
Так Зеленський відреагував на повідомлення з боку президента Фінляндії Александра Стубба щодо переговорів про мирний план США.
Стубб у повідомленні у X вказав, що "вітає прогрес, досягнутий на вчорашніх зустрічах між США та Україною в Женеві". "Переговори були кроком вперед, але все ще залишаються важливі питання, які потребують вирішення. Будь-яке рішення, що належить до компетенції ЄС або НАТО, буде обговорюватися та ухвалюватися членами ЄС та НАТО окремо", - зазначив Стубб.
Доповнення
Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.
Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.
