11:25
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
07:12
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 06:19
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
24 ноября, 06:00
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Все решения должны быть осуществимыми": Зеленский сделал заявление о координации с партнерами на фоне переговоров о мирном плане с США

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность тщательно продуманных совместных действий с партнерами для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности. Это заявление прозвучало на фоне переговоров по мирному плану США, которые прокомментировал также президент Финляндии.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность тщательно продуманных совместных действий с партнерами и осуществимости всех решений для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности на фоне переговоров по мирному плану США, пишет УНН.

Сейчас крайне важно, чтобы каждое совместное действие с нашими партнерами было тщательно продуманным. Все решения должны быть осуществимыми для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности

- написал Зеленский в X.

"Мы очень хорошо координируем свои действия, и я ценю советы и взгляды, которыми мы делимся. Вместе мы непременно защитим наши общие интересы и наших людей", - указал Президент.

Так Зеленский отреагировал на сообщение со стороны президента Финляндии Александра Стубба относительно переговоров о мирном плане США.

Стубб в сообщении в X указал, что "приветствует прогресс, достигнутый на вчерашних встречах между США и Украиной в Женеве". "Переговоры были шагом вперед, но все еще остаются важные вопросы, которые требуют решения. Любое решение, относящееся к компетенции ЕС или НАТО, будет обсуждаться и приниматься членами ЕС и НАТО отдельно", - отметил Стубб.

Дополнение

После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны рф против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.

