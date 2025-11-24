"Все решения должны быть осуществимыми": Зеленский сделал заявление о координации с партнерами на фоне переговоров о мирном плане с США

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность тщательно продуманных совместных действий с партнерами и осуществимости всех решений для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности на фоне переговоров по мирному плану США, пишет УНН.

Сейчас крайне важно, чтобы каждое совместное действие с нашими партнерами было тщательно продуманным. Все решения должны быть осуществимыми для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности - написал Зеленский в X.

"Мы очень хорошо координируем свои действия, и я ценю советы и взгляды, которыми мы делимся. Вместе мы непременно защитим наши общие интересы и наших людей", - указал Президент.

Так Зеленский отреагировал на сообщение со стороны президента Финляндии Александра Стубба относительно переговоров о мирном плане США.

Стубб в сообщении в X указал, что "приветствует прогресс, достигнутый на вчерашних встречах между США и Украиной в Женеве". "Переговоры были шагом вперед, но все еще остаются важные вопросы, которые требуют решения. Любое решение, относящееся к компетенции ЕС или НАТО, будет обсуждаться и приниматься членами ЕС и НАТО отдельно", - отметил Стубб.

Дополнение

После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны рф против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.

Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали