Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: «Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить»
Киев • УНН
Дональд Трамп высказался о возможном большом прогрессе в мирных переговорах между Россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о возможном прогрессе в мирных переговорах после представления и начала обсуждения в Женеве мирного плана США между РФ и Украиной, указав: "не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить", пишет УНН.
Действительно ли возможно, что достигнут большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте в это, пока не увидите это, но что-то хорошее как раз может происходить. Боже, благослови Америку!
Напомним
После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны РФ против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана.