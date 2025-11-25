$42.370.10
Ексклюзив
11:46 • 692 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"
10:50 • 3000 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людей
Ексклюзив
10:00 • 16675 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 16195 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 25012 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 34077 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 31294 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідків
07:26 • 27961 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 46098 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану Трампа
24 листопада, 16:43 • 71036 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Макрон заявив, що мирний план Трампа потребує вдосконалення

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирний план президента США Дональда Трампа потребує доопрацювання для прийнятності Україною та Європою. Він наголосив, що лише українці можуть вирішувати щодо територіальних поступок.

Макрон заявив, що мирний план Трампа потребує вдосконалення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у вівторок, що мирний план президента США Дональда Трампа потребує вдосконалення, щоб зробити його прийнятним для України та Європи, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Мирна пропозиція США з 28 пунктів, зроблена минулого тижня, застала зненацька багатьох в уряді США, Києві та Європі та викликала нові побоювання, що адміністрація Трампа може бути готова підштовхнути Україну до підписання угоди, яка сильно орієнтована на москву.

Це ініціатива, яка рухається у правильному напрямку: до миру. Однак є аспекти цього плану, які заслуговують на обговорення, переговори та поліпшення. (...) Ми хочемо миру, але ми не хочемо миру, який фактично є капітуляцією

- заявив Макрон в ефірі радіостанції RTL.

Він додав, що лише українці можуть вирішити, на які територіальні поступки вони готові піти.

"Те, що було винесено на стіл переговорів, дає нам уявлення про те, що було б прийнятним для росіян. Чи означає це, що це має бути прийнято українцями та європейцями? Відповідь - ні", - додав Макрон.

Макрон вимагає переглянути мирний план США для України з урахуванням інтересів європейців23.11.25, 01:37 • 11498 переглядiв

Першою лінією оборони України у разі миру з росією стане відновлення власної армії, і жодних обмежень у цьому питанні не може бути, заявив Макрон. Він також зазначив, що заморожені російські активи перебувають у Європі, і лише Європа може вирішувати, що з ними робити.

План США, за повідомленнями, передбачає обмеження чисельності української армії та дає Вашингтону певний контроль над замороженими російськими активами.

"Сили запевнення"

За кілька годин до відеоконференції так званої "коаліції охочих" країн, готових надати допомогу післявоєнній Україні, Макрон також докладно розповів про те, як можуть виглядати сили запевнення "далеко від лінії фронту" після закінчення бойових дій.

"Там є британські, французькі та турецькі солдати, які в день підписання миру, тобто не в контексті війни, знаходяться там для проведення навчань та операцій із забезпечення безпеки, як ми робимо в деяких країнах на східному фланзі НАТО", - сказав він.

"Близько 20 країн уже заявили про свою готовність до активних дій - у повітрі, на суші чи на морі", - зазначив Макрон.

Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ24.11.25, 13:50 • 10564 перегляди

Доповнення

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Юлія Шрамко

