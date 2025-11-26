Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли

Минулого тижня президент США Дональд Трамп шокував європейські столиці, пред'явивши Києву екстраординарний ультиматум: ухвалити несподіваний проект плану Вашингтона щодо припинення війни в Україні або ризикувати втратою американської зброї та розвідданих.

З того часу цей план було скориговано з урахуванням пропозицій України та Європи, щоб зробити його менш проросійським, але загроза над Києвом все ще висить.

Це порушує два питання: чи здатна Європа без проблем втрутитися та замінити поставлену США зброю, і чи зможе Україна продовжувати військові дії без американської зброї. Politico у своєму матріалі відповідає на обидва питання - ні, передає УНН.

Щоб дати більш розгорнуту відповідь - Politico розглянуло п'ять ключових питань, порушених ультиматумом Трампа, та їх значення для військових зусиль України.

1. Чи може Європа просто замінити Сполучені Штати?

Ні, не найближчим часом і не на тому рівні, який потрібен Україні.

Крістіан Меллінг, старший радник Європейського політичного центру, заявив, що Європа може підтримати Україну без США, але лише з великим ризиком. Будь-яке припинення постачання Вашингтоном має бути "компенсоване втратами чи зміною методів ведення бойових дій Україною". І навіть у цьому випадку досягнення нинішнього рівня підтримки навряд чи можливе.

Європа постачає Україні боєприпаси, танки, винищувачі та багато іншого, але американська зброя, як і раніше, життєво важлива.

Видання наголошує, що найсерйозніша прогалина — це протиповітряна та протиракетна оборона. Здатність України блокувати російські балістичні ракети багато в чому ґрунтується на американських системах Patriot та їх ракетах PAC-3, які виробляють лише Сполучені Штати.

"Я б із задоволенням сказав, що ми могли б обійтися без Сполучених Штатів… але лише якийсь час", — заявив Микола Бєлесков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України. "Тільки Сполучені Штати можуть виробляти ракети-перехоплювачі PAC-3 MSE".

Цього місяця Держдепартамент США схвалив продаж Україні протиракету Patriot на суму 105 мільйонів доларів.

Європа дійсно постачає Україні франко-італійську систему ППО SAMP/T, яка за своїми можливостями аналогічна Patriot, та отримає модернізовану систему SAMP/NG наступного року. Однак, враховуючи те, що кремль практично щодня завдає руйнівних ударів по українських містах, Україні потрібна кожна система, яку вона може отримати.

2. Наскільки важливим є обмін розвідданими?

Меллінг зазначив, що система раннього виявлення ракет, що наближаються, в Україні спирається на густі мережі американських супутників і датчиків, яких у Європи просто немає. Європейські ресурси могли б допомогти "з пробілами", але "вони ніколи не будуть такими ж ефективними".

У березні Трамп на короткий час призупинив обмін розвідувальними даними з Україною, намагаючись змусити Київ сісти за стіл переговорів.

Україна має доступ до розвідувальних супутників завдяки фінській космічній компанії ICEYE, а Європа має власні розвідувальні можливості, просто не такого рівня, як США.

Без допомоги США було б складніше виявляти російські атаки та готувати контратаки, наприклад, вражати російські батареї ППО та нафтопереробні заводи, додає Politico.

"Без допомоги США наші можливості щодо завдання дальніх ударів по росії будуть критично обмежені. Нам буде дуже тяжко. Але я можу з гордістю сказати, що ми всі пройшли довгий шлях і не втратимо цієї можливості", — заявив на конференції в Києві в п'ятницю український військовослужбовець із Сил безпілотних систем України, відомий лише за позивним Лінч.

Якщо США припинять обмінюватися розвідданими, це "фактично призведе до більшої кількості жертв серед українців", - заявив Максим Скрипченко, президент київського Центру "Трансатлантичний діалог".

Згодом Європа могла б виробляти більше супутників та розвідувальних літаків. Але знадобляться роки лише для того, щоб досягти цільових показників європейських країн за потенціалом, не кажучи вже про допомогу Україні.

3. Хіба Європа вже не випереджає США щодо витрат?

Зараз Європа явно випереджає США щодо витрат на Україну, але це не означає, що вона контролює ситуацію, наголошує Politico.

Дані Кільського інституту показують, що з 2022 до 2024 року Вашингтон і Європа в середньому щомісяця виділяли Києву приблизно однакові військові кошти. З приходом Трампа ситуація кардинально змінилася: щомісячна військова допомога США впала майже до нуля, тоді як європейські уряди збільшили її майже до 4 мільярдів євро на місяць у першій половині року і навіть після спаду все літо надавали в кілька разів більше, ніж США.

Замість того, щоб постачати зброю, США продають її та змушують союзників оплачувати витрати відповідно до списку пріоритетних потреб України.

PURL — це список покупок, узгоджений із НАТО, згідно з яким європейські уряди перераховують кошти безпосередньо американським оборонним компаніям на закупівлю зброї, яку Україна не може отримати ніде. Це спосіб забезпечити безперебійне постачання критично важливої ​​американської зброї на Україну та політичний засіб, щоб не допустити, щоб транзакційний Трамп покинув Київ.

"Американці продають Україні те, що неможливо замінити", - заявив Скрипченко, зазначивши, що американська промисловість потребує європейського ринку і захоче продовжувати продавати "Петріотс" та інші унікальні системи.

Але це не дає Європі реального контролю. Меллінг зазначив, що глибша проблема полягає в тому, що Вашингтон більше не розглядає оборонні угоди як надійні контракти. Сполучені Штати, за його словами, "дедалі більше поводяться як партнер, який може вільно переписувати умови за будь-якої зміни своїх політичних настроїв", залишаючи європейців беззахисними.

4. Чи дійсно США припинять продавати зброю Україні?

Скрипченко стверджував, що комерційна логіка проти повного припинення постачання; PURL вже зарезервувала 3,5 мільярда доларів, і це є величезна сума для американських оборонних компаній, від якої вони не готові відмовитися. "Я не думаю, що США припинять продавати нам зброю за європейською ціною", - сказав він.

Однак Меллінг попередив, що політична влада важливіша за комерційні стимули.

"Уряд США може зупинити експорт одним рішенням", - сказав він, маючи на увазі випадки, коли адміністрація Трампа в минулому вже припиняла постачання або обмін розвідданими. Вашингтон також може, якщо захоче, заблокувати чи заморозити реекспорт чи сповільнити постачання протягом ночі, щоб чинити тиск на Київ чи Європу.

Саме такі настрої панують у Вашингтоні.

"Президент Трамп припинив фінансування цієї війни, але Сполучені Штати продовжують постачати чи продавати НАТО велику кількість зброї. Ми не можемо це робити вічно", — заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт в інтерв'ю Fox News у понеділок.

5. Чи зможе Україна продовжувати боротися без Сполучених Штатів?

Україна може продовжувати боротися, але війна негайно вступить у набагато більш вразливу та непередбачувану фазу.

росія втрачає тисячі людей на тиждень у своєму повільному наступі, і українські військові зуміли завдати величезної шкоди завдяки своїм безпілотникам і кількості артилерійських снарядів, що збільшилася.

У даний час Україна має одну з найбільших у Європі оборонних галузей промисловості, виробляючи власні безпілотники, ракети середньої та великої дальності, артилерійські системи та боєприпаси. Президент України Володимир Зеленський заявив минулого місяця, що країна зараз виробляє близько 60% того, що їй потрібно на фронті.

"За три роки ми перетворили невеликий сектор на динамічну галузь, яка стала основою нашої обороноздатності", - заявила в понеділок заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Не всі ці 40 відсотків, що бракують, надходять зі США, але їх достатньо, щоб відмова від них негативно вплинула на здатність України вести війну.

Хоча Україна виробляє недорогі протиракети, вона все ще не має власних можливостей перехоплення балістичних ракет. І щоби не відставати, Києву потрібні партнери для фінансування внутрішнього оборонного сектору.

"Підтримка партнерів критично важлива для галузі, щоб зберігати темпи та нарощувати потужності", - сказала Гвоздяр.

Меллінг також попередив, що втрата підтримки США змусить Київ імпровізувати, що може коштувати життя. За його словами, Україна може продовжити операції, але тільки прийнявши на себе "більший ризик" і скоригувавши тактику таким чином, щоб це спричинило вищі витрати.

Проте стійкість України не викликає сумнівів. Скрипченко зазначив, що Україна продовжувала боротися навіть в умовах гострої нестачі зенітних ракет-перехоплювачів, боєприпасів та іншого озброєння, а також незважаючи на постійні російські ракетні, бомбові та безпілотні обстріли.

Країна "не капітулювала і не впала", сказав він, що є ознакою того, що українські війська продовжать опір навіть після відходу Трампа.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.