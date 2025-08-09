$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
В США одержимый вакциной от COVID стрелок открыл огонь возле CDC: есть жертвы

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Вооруженный мужчина, который считал, что вакцина против коронавируса стала причиной его заболеваний, открыл огонь возле штаб-квартиры CDC в Атланте. В результате инцидента погиб полицейский, стрелка нашли застреленным.

В США одержимый вакциной от COVID стрелок открыл огонь возле CDC: есть жертвы

Вооруженный мужчина, считавший, что вакцина против коронавируса стала причиной его заболеваний, открыл огонь в пятницу возле штаб-квартиры Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте, США, убив полицейского и попав в фасады нескольких зданий на территории кампуса CDC, сообщили правоохранители, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Стрелка нашли застреленным, но никто из мирных жителей не пострадал, сообщили чиновники.

Официальные лица сообщили о стрелке около 17:00 по местному времени в аптеке прямо напротив главного входа в штаб-квартиру CDC. Полицейские обнаружили стрелка на втором этаже аптеки, но пока неясно, был ли он ранен в перестрелке с полицией, или он застрелился сам, сообщил на пресс-конференции в пятницу вечером начальник полиции Атланты Дерин Ширбаум.

Шеф полиции Ширбаум заявил, что по мнению следователей, стрелок был один, его личность не разглашается.

По словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, мужчина, очевидно, был одержим вакциной уже давно. Чиновник добавил, что мужчина считал, что причиной его физического недомогания стала именно прививка. Отец мужчины сообщил о нем властям ранее в пятницу, заявив, что у него были суицидальные наклонности.

Офицер Дэвид Роуз из полицейского управления округа Де-Калб был одним из первых прибывших на место и погиб, сообщили официальные лица.

33-летний офицер Роуз имел двоих детей, а его жена беременна третьим. До первой годовщины службы в полиции оставалось всего несколько недель. Он закончил обучение в марте и до получения офицерского звания служил в морской пехоте США.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Корпус морской пехоты США
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Нью-Йорк Таймс
Соединённые Штаты