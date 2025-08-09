В США одержимый вакциной от COVID стрелок открыл огонь возле CDC: есть жертвы
Киев • УНН
Вооруженный мужчина, который считал, что вакцина против коронавируса стала причиной его заболеваний, открыл огонь возле штаб-квартиры CDC в Атланте. В результате инцидента погиб полицейский, стрелка нашли застреленным.
Вооруженный мужчина, считавший, что вакцина против коронавируса стала причиной его заболеваний, открыл огонь в пятницу возле штаб-квартиры Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте, США, убив полицейского и попав в фасады нескольких зданий на территории кампуса CDC, сообщили правоохранители, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Стрелка нашли застреленным, но никто из мирных жителей не пострадал, сообщили чиновники.
Официальные лица сообщили о стрелке около 17:00 по местному времени в аптеке прямо напротив главного входа в штаб-квартиру CDC. Полицейские обнаружили стрелка на втором этаже аптеки, но пока неясно, был ли он ранен в перестрелке с полицией, или он застрелился сам, сообщил на пресс-конференции в пятницу вечером начальник полиции Атланты Дерин Ширбаум.
Шеф полиции Ширбаум заявил, что по мнению следователей, стрелок был один, его личность не разглашается.
По словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, мужчина, очевидно, был одержим вакциной уже давно. Чиновник добавил, что мужчина считал, что причиной его физического недомогания стала именно прививка. Отец мужчины сообщил о нем властям ранее в пятницу, заявив, что у него были суицидальные наклонности.
Офицер Дэвид Роуз из полицейского управления округа Де-Калб был одним из первых прибывших на место и погиб, сообщили официальные лица.
33-летний офицер Роуз имел двоих детей, а его жена беременна третьим. До первой годовщины службы в полиции оставалось всего несколько недель. Он закончил обучение в марте и до получения офицерского звания служил в морской пехоте США.
