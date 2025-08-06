Стрельба на военной базе Форт-Стюарт в США: пятеро солдат ранены
Киев • УНН
Пятеро военнослужащих были ранены на базе Форт-Стюарт в Джорджии. Подозреваемый, сержант Кворнелиус Редфорд, задержан.
В США на Форт-Стюарте (штат Джорджия) были ранены пятеро солдат, что привело к блокировке армейской базы до того, как стрелка арестовали. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел в районе боевой группы 2-й бронетанковой бригады. Раненым оказали медицинскую помощь на месте, а затем доставили в больницу Винн Армейского сообщества для дальнейшего лечения. Подозреваемый в стрельбе сержант армии США Кворнелиус Редфорд находится под стражей.
Хотя в армии заявили, что Редфорд ранее не имел никаких дисциплинарных или поведенческих проблем, судебные записи свидетельствуют о том, что он был арестован в округе Либерти 18 мая и обвинен в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
Справка
Боевая группа 2-й бронетанковой бригады армии США была создана в 2016 году, когда было добавлено более 200 машин к пехотному подразделению численностью примерно 4200 солдат. Также известная как "Спартанская бригада", армия назвала подразделение своими "самыми современными наземными боевыми силами".
Форт-Стюарт является крупнейшей армейской базой к востоку от реки Миссисипи. Здесь проживают тысячи солдат из числа 3-й пехотной дивизии армии, и члены их семей.
Напомним
Министерство обороны США 31 июля 2025 года объявило о заключении масштабных контрактов на десятки миллиардов долларов. Соглашения охватывают авиацию, флот, армию, научные разработки и международное сотрудничество, включая поставки оружия союзникам.
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