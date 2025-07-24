В армии США назвали настоящую стоимость парада в честь дня рождения Трампа

Спорный парад армии Соединенных Штатов в Вашингтоне в июне, совпавший с днем рождения американского президента Дональда Трампа, стоил вооруженным силам страны 30 миллионов долларов. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

"Я могу подтвердить, что общая стоимость фестиваля и парада армии составляет примерно 30 миллионов долларов", - сказал представитель армии.

Помимо перерасхода средств, некоторые беспокоились, что мероприятие нанесет ущерб инфраструктуре Вашингтона, хотя представитель армии заявил в конце июня, что процессия военной техники повредила лишь один бордюр, который армия планировала отремонтировать.

На параде были колонны марширующих войск, фейерверки и ретро- и современная военная техника, такая как танки, проезжавшие по Вашингтону.

Июньский опрос показал, что 60% респондентов считают, что это мероприятие не было хорошим использованием государственных средств. Парад состоялся в тот же день, что и протесты "No Kings" против администрации, которые, по оценкам, собрали от 4 до 5 миллионов человек.

Администрация Трампа утверждала, что в параде приняли участие 250 тысяч человек, хотя по внешним оценкам, в Вашингтоне на мероприятии было менее 200 тысяч.

Дополнение

В Вашингтоне прошел масштабный военный парад по случаю 250-летия создания армии США и дня рождения Дональда Трампа. Парад стал крупнейшим в истории США, включал технику и патриотические песни.

Массовые протесты "No Kings" против политики Трампа и милитаризации совпали с 250-летием армии и днем рождения президента США.