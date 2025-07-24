В армии США назвали настоящую стоимость парада в честь дня рождения Трампа

$41.770.00
48.980.12
ukenru
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
07:16 • 1320 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 21886 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 56627 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 37567 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 36853 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 66344 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 111423 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 12:48 • 62095 просмотра
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Эксклюзив
23 июля, 12:21 • 86614 просмотра
Михаил Пинкевич – капитан 1 ранга в отставке о формировании ВМС ВСУ и первых миссиях НАТО в Украине
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 197244 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
56%
748мм
Популярные новости
40 лет тюрьмы и штраф в $2 млн: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера23 июля, 22:27 • 17261 просмотра
В Кабмине произошли кадровые ротации: кто получил высокие должности23 июля, 22:48 • 27234 просмотра
Украина выдвинула три ключевых приоритета на переговорах в Стамбуле - Умеров24 июля, 01:40 • 28650 просмотра
Одесский Привоз охвачен огнем после вражеской атаки02:54 • 25126 просмотра
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения04:30 • 35177 просмотра
публикации
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 7366 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 111426 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 197245 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 253519 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 283920 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Хакан Фидан
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Турция
Стамбул
Соединённые Штаты
Франция
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 153707 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 273981 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 359929 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 365810 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 355675 просмотра
Актуальное
MIM-23 Hawk
М2 Брэдли
Forbes
Дассо Мираж 2000
Микоян МиГ-29

В армии США назвали настоящую стоимость парада в честь дня рождения Трампа

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Июньский парад армии США в Вашингтоне, посвященный дню рождения Дональда Трампа, стоил 30 миллионов долларов. Мероприятие вызвало споры относительно расходов и собрало протесты.

В армии США назвали настоящую стоимость парада в честь дня рождения Трампа

Спорный парад армии Соединенных Штатов в Вашингтоне в июне, совпавший с днем рождения американского президента Дональда Трампа, стоил вооруженным силам страны 30 миллионов долларов. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

"Я могу подтвердить, что общая стоимость фестиваля и парада армии составляет примерно 30 миллионов долларов", - сказал представитель армии.

Помимо перерасхода средств, некоторые беспокоились, что мероприятие нанесет ущерб инфраструктуре Вашингтона, хотя представитель армии заявил в конце июня, что процессия военной техники повредила лишь один бордюр, который армия планировала отремонтировать.

На параде были колонны марширующих войск, фейерверки и ретро- и современная военная техника, такая как танки, проезжавшие по Вашингтону.

Июньский опрос показал, что 60% респондентов считают, что это мероприятие не было хорошим использованием государственных средств. Парад состоялся в тот же день, что и протесты "No Kings" против администрации, которые, по оценкам, собрали от 4 до 5 миллионов человек.

Администрация Трампа утверждала, что в параде приняли участие 250 тысяч человек, хотя по внешним оценкам, в Вашингтоне на мероприятии было менее 200 тысяч.

Дополнение

В Вашингтоне прошел масштабный военный парад по случаю 250-летия создания армии США и дня рождения Дональда Трампа. Парад стал крупнейшим в истории США, включал технику и патриотические песни.

Массовые протесты "No Kings" против политики Трампа и милитаризации совпали с 250-летием армии и днем рождения президента США.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Армия Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9