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В армії США назвали справжню вартість параду на честь дня народження Трампа

Київ • УНН

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Червневий парад армії США у Вашингтоні, присвячений дню народження Дональда Трампа, коштував 30 мільйонів доларів. Захід викликав суперечки щодо витрат та зібрав протести.

В армії США назвали справжню вартість параду на честь дня народження Трампа

Суперечливий парад армії Сполучених Штатів у Вашингтоні у червні, який збігся з днем народження американського президента Дональда Трампа, коштував збройним силам країни 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

"Я можу підтвердити, що загальна вартість фестивалю та параду армії становить приблизно 30 мільйонів доларів", - сказав речник армії.

Окрім перевитрати коштів, дехто хвилювався, що захід завдасть шкоди інфраструктурі Вашингтона, хоча речник армії заявив наприкінці червня, що процесія військової техніки пошкодила лише один бордюр, який армія планувала відремонтувати.

На параді були колони військ, які марширували, феєрверки та ретро- та сучасна військова техніка, як-от танки, що проїжджали Вашингтоном.

Червневе опитування показало, що 60% респондентів вважають, що цей захід не був гарним використанням державних коштів. Парад відбувся того ж дня, що й протести "No Kings" проти адміністрації, які, за оцінками, зібрали від 4 до 5 мільйонів людей.

Адміністрація Трампа стверджувала, що в параді взяли участь 250 тисяч людей, хоча за зовнішніми оцінками, у Вашингтоні на заході було менше ніж 200 тисяч.

Доповнення

У Вашингтоні пройшов масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя створення армії США та дня народження Дональда Трампа. Парад став найбільшим в історії США, включав техніку та патріотичні пісні.

Масові протести "No Kings" проти політики Трампа та мілітаризації збіглися з 250-річчям армії та днем народження президента США.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Армія США
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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