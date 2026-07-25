В США число случаев кори достигло самого высокого уровня за 35 лет – BBC

В США с начала 2026 года зарегистрировали 2318 подтвержденных случаев кори, что стало самым высоким показателем за последние 35 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет УНН.

Детали

Количество инфицированных уже превысило рекорд 2025 года, когда в стране зафиксировали 2289 случаев заболевания. Рост связывают со снижением уровня вакцинации и распространением скептического отношения к прививкам.

По данным BBC, в ноябре специальная комиссия должна решить, сохранят ли США статус страны, ликвидировавшей корь. Такой статус может быть утрачен, если передача одного и того же штамма вируса непрерывно продолжается более года.

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За последние 18 месяцев в США зарегистрировали больше случаев кори, чем в целом за предыдущие 25 лет. В прошлом году вспышка в Техасе привела к смерти двух непривитых детей, еще один непривитый взрослый умер в соседнем штате Нью-Мексико. Новые очаги заболевания в последнее время выявили в Вирджинии, Пенсильвании и Юте, а случаи кори зафиксировали примерно в 45 штатах.

Эксперты критикуют политику вакцинации

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший подвергся критике со стороны специалистов из-за своих высказываний и пересмотра политики вакцинации. В то же время он заявлял, что вакцина КПК является "самым эффективным способом предотвращения распространения кори", но также продвигал непроверенные методы лечения.

В США детям рекомендуют две дозы вакцины против кори, паротита и краснухи, что обеспечивает около 97% защиты от заболевания. Для формирования коллективного иммунитета уровень вакцинации должен составлять около 95%, однако в некоторых сообществах он значительно ниже. В частности, во время вспышки среди русской и украинской иммигрантской общины в штате Южная Каролина в отдельных школах уровень вакцинации составлял лишь около 20%.

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