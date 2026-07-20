В Нью-Йорке возросло количество жертв вспышки болезни легионеров

В Нью-Йорке зафиксировали вторую смерть от болезни легионеров, всего подтверждено 72 случая. Специалисты проверяют градирни, количество новых случаев уменьшается.

В Нью-Йорке зафиксировали вторую смерть, связанную со вспышкой болезни легионеров, которая охватила район Верхний Ист-Сайд на Манхэттене. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН. Детали По данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, на данный момент заболевание подтверждено у 72 человек. О первой смерти власти сообщили в пятницу, а о второй - в субботу. Нам больно узнать, что еще один житель Нью-Йорка потерял жизнь из-за болезни легионеров в Верхнем Ист-Сайде. Выражаем глубочайшие соболезнования их близким, которые скорбят – заявил комиссар здравоохранения города доктор Алистер Ф. Мартин. Специалисты проверяют системы охлаждения зданий Болезнь легионеров является тяжелой формой пневмонии, которую вызывают бактерии Legionella, размножающиеся в теплой стоячей воде. В рамках расследования специалисты проверяют градирни - элементы систем кондиционирования воздуха больших зданий. Владельцам объектов, где обнаружили бактерии, поручили осушить и провести дезинфекцию градирен. Taylor Farms отозвала салат в 27 штатах США из-за риска заражения циклоспорой Представители городских властей пока не назвали конкретный источник вспышки, однако отметили, что количество новых случаев заболевания стабильно уменьшается. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что источник распространения бактерий уже ликвидирован. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), болезнь легионеров поддается лечению, однако около 10% пациентов умирают из-за ее осложнений. В прошлом году во время вспышки болезни легионеров в районе Гарлем в Нью-Йорке заболели более 100 человек, а семеро умерли. Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет