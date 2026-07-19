Taylor Farms отозвала салат в 27 штатах США из-за риска заражения циклоспорой
Киев • УНН
Компания Taylor Farms расширила отзыв салата из Мексики из-за возможного заражения Cyclospora. В 2026 году в США подтверждено 1645 случаев циклоспороза.
Американская компания Taylor Farms расширила добровольный отзыв продукции из салата айсберг, поставлявшегося в 27 штатов США, из-за возможного загрязнения паразитом Cyclospora. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Потенциально опасный салат, выращенный в центральной Мексике, поставлялся, в частности, в Техас, Флориду, Пенсильванию, Иллинойс и Нью-Джерси. Компания заявила, что уже изымает продукцию и прекратила закупку салата из соответствующей партии.
Ранее американские органы здравоохранения установили, что источником вспышки циклоспороза в ресторанах Taco Bell в пяти штатах Среднего Запада стал салат от мексиканского поставщика.
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Под отзыв попали 25 наименований измельченного салата и салатных смесей. Крупнейший дистрибьютор продуктов питания в США Sysco также приостановил их поставки и рекомендовал клиентам уничтожить продукцию.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2026 году в стране уже подтверждено как минимум 1645 случаев циклоспороза, 141 человек был госпитализирован. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 249 случаев заболевания.
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