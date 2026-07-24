Число смертей от Эболы в Конго превысило 1000

Число смертей от Эболы в Демократической Республике Конго превысило 1000, по официальным данным, в то время как медики пытаются сдержать вспышку на фоне насилия со стороны боевиков, нападений на клиники и повсеместного дефицита, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Число подтвержденных случаев Эболы возросло до 2536, сообщил Институт здравоохранения Конго поздно вечером в среду. Число смертей превысило отметку 1000, достигнув 1033, добавили там.

Вспышка Эболы, 17-я в Конго, была объявлена в середине мая, но эксперты считают, что заражение начало распространяться неделями ранее.

Ее вызывает редкий штамм Bundibugyo, уровень смертности которого достигает 40%. Одобренной вакцины нет.

Должностным лицам в сфере здравоохранения пришлось бороться с нестабильностью на востоке Конго, эпицентре вспышки, где действуют десятки вооруженных группировок.

Наблюдается нехватка основных материалов и нападения на медицинские учреждения со стороны местных жителей. Некоторые родственники, потерявшие близких, были возмущены ограничениями в сфере здравоохранения, которые мешают им похоронить своих близких.

Некоторые поверили в теории заговора, что вспышка является мистификацией.

Эбола распространяется через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей, живых или мертвых. Она может вызывать лихорадку, рвоту, диарею и, в тяжелых случаях, внутренние и внешние кровотечения.

В отличие от более распространенного штамма Zaire, для Bundibugyo не существует одобренных вакцин или методов лечения. Небольшое количество экспериментальных вакцин и методов лечения находится на стадии рассмотрения, пока эксперты оценивают, могут ли существующие препараты от Эболы помочь против штамма Bundibugyo — перспектива, которую пока подтверждают лишь ограниченные данные исследований на животных.

Правительство Конго, которое ежедневно обновляет данные, сообщило, что с момента последнего отчета было зарегистрировано 63 новых случая заболевания и 34 смерти.

Вспышка распространилась на соседнюю Уганду, но властям там удалось ограничить количество подтвержденных случаев до 20. С 22 июня в Уганде не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, а последнего пациента с Эболой там выписали 16 июля, что положило начало 42-дневному обратному отсчету до того момента, когда эту восточноафриканскую страну можно будет объявить свободной от вируса.

Вспышка Эболы в Конго стала самой быстрой в истории и продолжает набирать обороты