Число смертей от Эболы в Конго превысило 1000

$44.810.0451.060.01
ukenru
Эксклюзив
08:18 • 630 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
08:15 • 2104 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском Кирове и не толькоVideo
07:41 • 3174 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
06:35 • 7896 просмотра
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
05:42 • 11621 просмотра
Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
04:36 • 12699 просмотра
После атаки БПЛА под санкт-петербургом приостановили работу два логистических центра Wildberries – ASTRAVideo
23 июля, 22:16 • 11625 просмотра
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена, но поддерживают сотрудничество с Украиной – опрос
23 июля, 17:20 • 17316 просмотра
На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня
23 июля, 15:58 • 36142 просмотра
В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР
23 июля, 14:16 • 27223 просмотра
Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.6м/с
49%
744мм
Популярные новости
Украинские киберспециалисты могли вызвать уничтожение российского Су-57 под Москвой – Defense Express24 июля, 00:56 • 13096 просмотра
Украина может первой испытать в бою новую французскую систему Thundart, являющуюся аналогом HIMARS24 июля, 01:38 • 9138 просмотра
Германия выводит военные корабли из Красного моря из-за обострения на Ближнем Востоке24 июля, 01:56 • 6328 просмотра
OSINT-анализ ASTRA подтвердил атаку на склад Wildberries под Санкт-ПетербургомVideo24 июля, 02:02 • 18938 просмотра
Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ04:44 • 10990 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 26241 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 30440 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 45824 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 100940 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 93395 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тарас Шевченко
Денис Штилерман
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Крым
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 35434 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 40033 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 76499 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 66361 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 76806 просмотра
Актуальное
Кх-59
Су-57
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
Х-101

Число смертей от Эболы в Конго превысило 1000

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Число смертей от Эболы в ДР Конго достигло 1033, а подтверждённых случаев — 2536. Вспышку вызывает редкий штамм Bundibugyo, для которого нет одобренной вакцины.

Число смертей от Эболы в Конго превысило 1000

Число смертей от Эболы в Демократической Республике Конго превысило 1000, по официальным данным, в то время как медики пытаются сдержать вспышку на фоне насилия со стороны боевиков, нападений на клиники и повсеместного дефицита, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Число подтвержденных случаев Эболы возросло до 2536, сообщил Институт здравоохранения Конго поздно вечером в среду. Число смертей превысило отметку 1000, достигнув 1033, добавили там.

Вспышка Эболы, 17-я в Конго, была объявлена в середине мая, но эксперты считают, что заражение начало распространяться неделями ранее.

Ее вызывает редкий штамм Bundibugyo, уровень смертности которого достигает 40%. Одобренной вакцины нет.

Должностным лицам в сфере здравоохранения пришлось бороться с нестабильностью на востоке Конго, эпицентре вспышки, где действуют десятки вооруженных группировок.

Наблюдается нехватка основных материалов и нападения на медицинские учреждения со стороны местных жителей. Некоторые родственники, потерявшие близких, были возмущены ограничениями в сфере здравоохранения, которые мешают им похоронить своих близких.

Некоторые поверили в теории заговора, что вспышка является мистификацией.

Эбола распространяется через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей, живых или мертвых. Она может вызывать лихорадку, рвоту, диарею и, в тяжелых случаях, внутренние и внешние кровотечения.

В отличие от более распространенного штамма Zaire, для Bundibugyo не существует одобренных вакцин или методов лечения. Небольшое количество экспериментальных вакцин и методов лечения находится на стадии рассмотрения, пока эксперты оценивают, могут ли существующие препараты от Эболы помочь против штамма Bundibugyo — перспектива, которую пока подтверждают лишь ограниченные данные исследований на животных.

Правительство Конго, которое ежедневно обновляет данные, сообщило, что с момента последнего отчета было зарегистрировано 63 новых случая заболевания и 34 смерти.

Вспышка распространилась на соседнюю Уганду, но властям там удалось ограничить количество подтвержденных случаев до 20. С 22 июня в Уганде не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, а последнего пациента с Эболой там выписали 16 июля, что положило начало 42-дневному обратному отсчету до того момента, когда эту восточноафриканскую страну можно будет объявить свободной от вируса.

Вспышка Эболы в Конго стала самой быстрой в истории и продолжает набирать обороты14.07.26, 02:56 • 4211 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Уганда
Reuters
Демократическая Республика Конго