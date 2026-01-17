Минздрав США инициирует масштабное исследование излучения мобильных телефонов

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) официально начинает изучение влияния излучения мобильных устройств на организм человека. Это решение поддерживает позицию министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который неоднократно заявлял о связи мобильных телефонов с неврологическими расстройствами и онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

В рамках подготовки к исследованиям Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) удалило со своего сайта архивные страницы, где утверждалось о полной безопасности мобильных телефонов.

Представитель HHS Эндрю Никсон объяснил этот шаг необходимостью обновления научной базы.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) удалило веб-страницы со старыми выводами относительно излучения мобильных телефонов, пока HHS проводит исследования электромагнитного излучения и исследований в сфере здравоохранения, чтобы выявить пробелы в знаниях, в частности относительно новых технологий, для обеспечения безопасности и эффективности - заявил Никсон.

Программа "Сделаем Америку снова здоровой"

Инициатива является частью более широкой стратегии администрации Трампа. По словам Никсона, "исследование было проведено под руководством Комиссии MAHA президента Трампа в ее стратегическом отчете". Уже 22 штата ограничили использование гаджетов в школах для защиты психического и физического состояния детей.

Несмотря на новые шаги министерства, Национальный институт рака и отдельные страницы Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) до сих пор отмечают, что имеющиеся на сегодня данные не подтверждают связь между использованием телефонов и развитием опухолей мозга. Новое исследование должно поставить точку в этой научной дискуссии, учитывая развитие современных технологий связи.

