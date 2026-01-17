$43.180.08
00:18 • 2868 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 12111 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 16717 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 21460 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 19821 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 36490 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32246 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28034 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25907 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25241 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Минздрав США инициирует масштабное исследование излучения мобильных телефонов

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Министерство здравоохранения США начинает изучать влияние излучения мобильных устройств на человека. FDA удалило со своего сайта страницы, утверждавшие о полной безопасности мобильных телефонов.

Минздрав США инициирует масштабное исследование излучения мобильных телефонов

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) официально начинает изучение влияния излучения мобильных устройств на организм человека. Это решение поддерживает позицию министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который неоднократно заявлял о связи мобильных телефонов с неврологическими расстройствами и онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

В рамках подготовки к исследованиям Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) удалило со своего сайта архивные страницы, где утверждалось о полной безопасности мобильных телефонов.

В пещерах Саудовской Аравии обнаружили уникальные мумии гепардов16.01.26, 03:14 • 3046 просмотров

Представитель HHS Эндрю Никсон объяснил этот шаг необходимостью обновления научной базы.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) удалило веб-страницы со старыми выводами относительно излучения мобильных телефонов, пока HHS проводит исследования электромагнитного излучения и исследований в сфере здравоохранения, чтобы выявить пробелы в знаниях, в частности относительно новых технологий, для обеспечения безопасности и эффективности

- заявил Никсон.

Программа "Сделаем Америку снова здоровой"

Инициатива является частью более широкой стратегии администрации Трампа. По словам Никсона, "исследование было проведено под руководством Комиссии MAHA президента Трампа в ее стратегическом отчете". Уже 22 штата ограничили использование гаджетов в школах для защиты психического и физического состояния детей.

Несмотря на новые шаги министерства, Национальный институт рака и отдельные страницы Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) до сих пор отмечают, что имеющиеся на сегодня данные не подтверждают связь между использованием телефонов и развитием опухолей мозга. Новое исследование должно поставить точку в этой научной дискуссии, учитывая развитие современных технологий связи. 

Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС успешно вернулся на Землю раньше запланированного15.01.26, 12:59 • 3726 просмотров

Степан Гафтко

