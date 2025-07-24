В США зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости

Уровень рождаемости в США в 2024 году упал до исторического минимума — 1,6 ребенка на одну женщину. Падение продолжается почти два десятилетия и, по словам демографов, связано с экономической нестабильностью, откладыванием материнства и нехваткой социальной поддержки для родителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Согласно федеральным данным, опубликованным в четверг, "уровень рождаемости в США упал до исторически низкого уровня в 2024 году, когда на одну женщину рождалось менее 1,6 ребенка".

Ранее, как указано, уровень рождаемости в США был примерно 2,1 ребенка на женщину. Но уже почти два десятилетия подряд в Америке этот показатель снижается.

Согласно данным Всемирного банка, новая статистика соответствует уровням рождаемости в странах Западной Европы.

Обеспокоенная недавним падением рождаемости, администрация Трампа приняла меры для увеличения уровня рождаемости, такие как издание в феврале исполнительного указа, направленного на расширение доступа к экстракорпоральному оплодотворению и снижение его стоимости, а также поддержала идею "бонусов за рождение детей", которые могут поощрить больше пар иметь детей.

Но нет причин для беспокойства, по словам Лесли Рут, исследовательницы из Университета Колорадо в Боулдере, которая специализируется на вопросах рождаемости и демографической политики.

Мы рассматриваем это как часть постоянного процесса задержки рождаемости. Мы знаем, что население США все еще растет, и у нас все еще наблюдается естественный прирост – рождаемость превышает смертность - сказала она.

В начале 1960-х годов общий коэффициент рождаемости в США составлял около 3,5, но к 1976 году резко упал до 1,7 после окончания бэби-бума. Он постепенно вырос до 2,1 в 2007 году, прежде чем снова упал, за исключением роста в 2014 году.

По данным Национального центра статистики здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний, "в 2023 году этот показатель составлял 1,621, но в 2024 году постепенно снизился до 1,599".

Факторы, способствующие продолжению спада

"Уровень рождаемости в целом снижается среди женщин в большинстве возрастных групп, и это вряд ли изменится в ближайшее время", - сказала Карен Гуццо, директор Центра народонаселения Каролины при Университете Северной Каролины.

Люди женятся позже, а также волнуются относительно своей способности иметь деньги, медицинское страхование и другие ресурсы, необходимые для воспитания детей в стабильной среде.

Тревога - это не лучший момент для рождения детей, и именно поэтому уровень рождаемости в большинстве возрастных групп не улучшается - добавила она.

На вопрос о мерах по содействию рождаемости, очерченных администрацией Трампа, Гуццо ответила, что они не решают более масштабные потребности, такие как отпуск по уходу за ребенком и доступный уход за детьми.

"То, что они делают, действительно символично и вряд ли что-то изменит для настоящих американцев", – сказала она.

Новый отчет CDC, основанный на более полном обзоре свидетельств о рождении, чем предыдущие данные, опубликованные ранее в этом году, также показал увеличение количества рождений на 1% - примерно на 33 000 больше - в прошлом году по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, в 2024 году в США родилось чуть более 3,6 миллиона детей. Ранее казалось, что количество рождений выросло, особенно среди женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Но новые, уточненные данные показали другую картину: в этой возрастной группе уровень рождаемости на самом деле снизился, а среди женщин от 30 лет - остался без изменений.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний объяснили это изменениями в демографических расчетах. Оценки численности населения США обновили, и это повлияло на показатели. Исследовательница Лесли Рут отметила, что из-за роста количества женщин детородного возраста, в частности благодаря иммиграции, общее количество рождений могло выглядеть большим, даже если индивидуальный уровень рождаемости не изменился.

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