У США зафіксовано рекордно низький рівень народжуваності

Рівень народжуваності в США у 2024 році впав до історичного мінімуму - 1,6 дитини на одну жінку. Падіння триває майже два десятиліття, і, за словами демографів, пов’язане з економічною нестабільністю, відкладенням материнства і браком соціальної підтримки для батьків. Про це пише УНН із посиланням на CBS.

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Згідно з федеральними даними, опублікованими в четвер, "рівень народжуваності в США впав до історично низького рівня у 2024 році, коли на одну жінку народжувалося менш як 1,6 дитини".

Раніше, як вказано, рівень народжуваності у США був приблизно 2,1 дитини на жінку. Але вже майже два десятиліття поспіль в Америці цей показник знижується.

Згідно з даними Світового банку, нова статистика відповідає рівням народжуваності в країнах Західної Європи.

Стурбована нещодавнім падінням народжуваності, адміністрація Трампа вжила заходів для збільшення рівня народжуваності, як-от видала в лютому виконавчий указ, спрямований на розширення доступу до екстракорпорального запліднення та зниження його вартості, а також підтримала ідею "бонусів за народження дітей", які можуть заохотити більше пар мати дітей.

Але немає причин для занепокоєння, за словами Леслі Рут, дослідниці з Університету Колорадо в Боулдері, яка спеціалізується на питаннях народжуваності та демографічної політики.

Ми розглядаємо це як частину постійного процесу затримки народжуваності. Ми знаємо, що населення США все ще зростає, і в нас все ще спостерігається природний приріст – народжуваність перевищує смертність - сказала вона.

На початку 1960-х років загальний коефіцієнт народжуваності в США становив близько 3,5, але до 1976 року різко впав до 1,7 після закінчення бебі-буму. Він поступово зріс до 2,1 у 2007 році, перш ніж знову впав, за винятком зростання у 2014 році.

За даними Національного центру статистики охорони здоров'я Центрів контролю та профілактики захворювань, "у 2023 році цей показник становив 1,621, але у 2024 році поступово знизився до 1,599".

Фактори, що сприяють продовженню спаду

"Рівень народжуваності загалом знижується серед жінок у більшості вікових груп, і це навряд чи зміниться найближчим часом", - сказала Карен Гуццо, директор Центру народонаселення Кароліни при Університеті Північної Кароліни.

Люди одружуються пізніше, а також хвилюються щодо своєї здатності мати гроші, медичне страхування та інші ресурси, необхідні для виховання дітей у стабільному середовищі.

Тривога - це не найкращий момент для народження дітей, і саме тому рівень народжуваності в більшості вікових груп не покращується - додала вона.

На запитання про заходи щодо сприяння народжуваності, окреслені адміністрацією Трампа, Гуццо відповіла, що вони не вирішують більш масштабні потреби, такі як відпустка по догляду за дитиною та доступний догляд за дітьми.

"Те, що вони роблять, справді символічне і навряд чи щось змінить для справжніх американців", – сказала вона.

Новий звіт CDC, який базується на більш повному огляді свідоцтв про народження, ніж попередні дані, опубліковані раніше цього року, також показав збільшення кількості народжень на 1% - приблизно на 33 000 більше - минулого року порівняно з попереднім роком.

Тож у 2024 році в США народилося трохи більше 3,6 мільйона дітей. Раніше здавалося, що кількість народжень зросла, особливо серед жінок віком від 20 до 30 років. Але нові, уточнені дані показали іншу картину: у цій віковій групі рівень народжуваності насправді знизився, а серед жінок від 30 років - залишився без змін.

У Центрах з контролю та профілактики захворювань пояснили це змінами в демографічних розрахунках. Оцінки чисельності населення США оновили, і це вплинуло на показники. Дослідниця Леслі Рут зазначила, що через зростання кількості жінок дітородного віку, зокрема завдяки імміграції, загальна кількість народжень могла виглядати більшою, навіть якщо індивідуальний рівень народжуваності не змінився.

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