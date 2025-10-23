Поколение Z выбирает дружбу и аутентичность, отказываясь от сексуального контента на экране
Исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z предпочитает правдивые истории о дружбе и платонических отношениях, а не сексуальному контенту в фильмах. Почти половина подростков считает современные шоу чрезмерно сексуальными, что совпадает со снижением сексуальной активности среди них.
Новое исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z, то есть молодежь, устало от сексуального контента в фильмах и сериалах и все больше выбирает правдивые, аутентичные истории о дружбе и платонических отношениях. Об этом говорится в материале ЕuroNews, пишет УНН.
Подробности
Ежегодный отчет университета "Подростки и экраны" опросил 1500 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет в США. Результаты показывают, что 59,7% респондентов хотят видеть на экране больше сюжетов о дружеских отношениях, а 54,1% – персонажей, которые в настоящее время не заинтересованы в романтике. Почти половина подростков (48,4%) считает, что современные фильмы и телешоу содержат слишком много сексуального контента, а любовные треугольники и токсичные отношения считают изнурительными и ненужными.
Параллельно с этим поколение Z демонстрирует растущую популярность анимации: ее выбирают 48,5% респондентов, по сравнению с 42% в 2024 году. Исследователи уже назвали эту тенденцию "номанс" – склонность отдавать предпочтение платоническим отношениям в сюжетах вместо сексуальных интриг.
Это изменение согласуется с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые показывают снижение сексуальной активности среди подростков. Например, только 30% подростков в 2021 году вступали в сексуальные отношения, тогда как в 2019 году таких было 38%, а ранее – более половины.
Представительница CDC Кэтлин Этье объяснила, что это может свидетельствовать об осознанном выборе молодежи откладывать секс и сокращать количество партнеров, но также предостерегла о возможной социальной изоляции. Несмотря на изменения в предпочтениях, поколение Z активно посещает кинотеатры, смотрит фильмы и сериалы и охотно обсуждает просмотренное с друзьями.
Справка
Поколение Z – это люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год, после поколения миллениалов (Y). Они выросли в мире цифровых технологий, интернета и смартфонов, поэтому их еще называют цифровыми аборигенами.
