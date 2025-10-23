Поколение Z выбирает дружбу и аутентичность, отказываясь от сексуального контента на экране

Новое исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z, то есть молодежь, устало от сексуального контента в фильмах и сериалах и все больше выбирает правдивые, аутентичные истории о дружбе и платонических отношениях. Об этом говорится в материале ЕuroNews, пишет УНН.

Подробности

Ежегодный отчет университета "Подростки и экраны" опросил 1500 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет в США. Результаты показывают, что 59,7% респондентов хотят видеть на экране больше сюжетов о дружеских отношениях, а 54,1% – персонажей, которые в настоящее время не заинтересованы в романтике. Почти половина подростков (48,4%) считает, что современные фильмы и телешоу содержат слишком много сексуального контента, а любовные треугольники и токсичные отношения считают изнурительными и ненужными.

Параллельно с этим поколение Z демонстрирует растущую популярность анимации: ее выбирают 48,5% респондентов, по сравнению с 42% в 2024 году. Исследователи уже назвали эту тенденцию "номанс" – склонность отдавать предпочтение платоническим отношениям в сюжетах вместо сексуальных интриг.

Это изменение согласуется с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые показывают снижение сексуальной активности среди подростков. Например, только 30% подростков в 2021 году вступали в сексуальные отношения, тогда как в 2019 году таких было 38%, а ранее – более половины.

Представительница CDC Кэтлин Этье объяснила, что это может свидетельствовать об осознанном выборе молодежи откладывать секс и сокращать количество партнеров, но также предостерегла о возможной социальной изоляции. Несмотря на изменения в предпочтениях, поколение Z активно посещает кинотеатры, смотрит фильмы и сериалы и охотно обсуждает просмотренное с друзьями.

Справка

Поколение Z – это люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год, после поколения миллениалов (Y). Они выросли в мире цифровых технологий, интернета и смартфонов, поэтому их еще называют цифровыми аборигенами.

