Эксклюзив
14:19
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
11:30
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
23 октября, 09:30
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
23 октября, 07:25
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября, 07:22
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Поколение Z выбирает дружбу и аутентичность, отказываясь от сексуального контента на экране

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z предпочитает правдивые истории о дружбе и платонических отношениях, а не сексуальному контенту в фильмах. Почти половина подростков считает современные шоу чрезмерно сексуальными, что совпадает со снижением сексуальной активности среди них.

Поколение Z выбирает дружбу и аутентичность, отказываясь от сексуального контента на экране

Новое исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z, то есть молодежь, устало от сексуального контента в фильмах и сериалах и все больше выбирает правдивые, аутентичные истории о дружбе и платонических отношениях. Об этом говорится в материале ЕuroNews, пишет УНН.

Подробности

Ежегодный отчет университета "Подростки и экраны" опросил 1500 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет в США. Результаты показывают, что 59,7% респондентов хотят видеть на экране больше сюжетов о дружеских отношениях, а 54,1% – персонажей, которые в настоящее время не заинтересованы в романтике. Почти половина подростков (48,4%) считает, что современные фильмы и телешоу содержат слишком много сексуального контента, а любовные треугольники и токсичные отношения считают изнурительными и ненужными.

Назван лидер среди вузов по количеству бюджетников23.10.25, 14:07 • 1828 просмотров

Параллельно с этим поколение Z демонстрирует растущую популярность анимации: ее выбирают 48,5% респондентов, по сравнению с 42% в 2024 году. Исследователи уже назвали эту тенденцию "номанс" – склонность отдавать предпочтение платоническим отношениям в сюжетах вместо сексуальных интриг.

Это изменение согласуется с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые показывают снижение сексуальной активности среди подростков. Например, только 30% подростков в 2021 году вступали в сексуальные отношения, тогда как в 2019 году таких было 38%, а ранее – более половины.

"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книги23.10.25, 18:24 • 3102 просмотра

Представительница CDC Кэтлин Этье объяснила, что это может свидетельствовать об осознанном выборе молодежи откладывать секс и сокращать количество партнеров, но также предостерегла о возможной социальной изоляции. Несмотря на изменения в предпочтениях, поколение Z активно посещает кинотеатры, смотрит фильмы и сериалы и охотно обсуждает просмотренное с друзьями.

Справка

Поколение Z – это люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год, после поколения миллениалов (Y). Они выросли в мире цифровых технологий, интернета и смартфонов, поэтому их еще называют цифровыми аборигенами.

Почти 20 тысяч первокурсников получили государственные гранты на обучение: какие специальности в ТОП23.10.25, 13:49 • 1542 просмотра

Степан Гафтко

