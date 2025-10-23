Почти 20 тысяч первокурсников получили государственные гранты на обучение: какие специальности в ТОП
Киев • УНН
Более 17 тысяч студентов-первокурсников получили государственные гранты на обучение в 2025 году, что на 19,3% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными специальностями стали психология, право, автомобильный транспорт и филология.
В 2025 году более 17 тысяч студентов-первокурсников стали получателями государственных грантов на обучение. Как сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко, самыми популярными среди грантополучателей стали специальности "психология", "право", "автомобильный транспорт" и "филология", пишет УНН.
Подробности
По его словам, гранты от государства - одна из существенных форм поддержки студентов. Сейчас они предоставляются в размере 17 или 25 тысяч, в зависимости от успеваемости студента.
В этом году первокурсникам предложили более 17 тысяч таких грантов. Это на 19,3% больше, чем в прошлом году. Среди топ-специальностей получателей грантов на первом месте психология, право, автомобильный транспорт и филология
Напомним
Экс-заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил о новых образовательных грантах, позволяющих частично покрывать стоимость обучения. Гранты могут достигать 25 тысяч гривен для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170+ баллов, а также предусматривают дополнительные коэффициенты для специальностей, важных для государства, и для поступающих из определенных регионов.