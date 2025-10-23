$41.760.01
11:30 • 2036 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 5140 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 9940 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 11751 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 13137 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 9466 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 14206 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 15951 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 24989 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 14408 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
Почти 20 тысяч первокурсников получили государственные гранты на обучение: какие специальности в ТОП

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Более 17 тысяч студентов-первокурсников получили государственные гранты на обучение в 2025 году, что на 19,3% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными специальностями стали психология, право, автомобильный транспорт и филология.

Почти 20 тысяч первокурсников получили государственные гранты на обучение: какие специальности в ТОП

В 2025 году более 17 тысяч студентов-первокурсников стали получателями государственных грантов на обучение. Как сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко, самыми популярными среди грантополучателей стали специальности "психология", "право", "автомобильный транспорт" и "филология", пишет УНН.

Подробности

По его словам, гранты от государства - одна из существенных форм поддержки студентов. Сейчас они предоставляются в размере 17 или 25 тысяч, в зависимости от успеваемости студента.

В этом году первокурсникам предложили более 17 тысяч таких грантов. Это на 19,3% больше, чем в прошлом году. Среди топ-специальностей получателей грантов на первом месте психология, право, автомобильный транспорт и филология

 - сказал чиновник.

Напомним

Экс-заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил о новых образовательных грантах, позволяющих частично покрывать стоимость обучения. Гранты могут достигать 25 тысяч гривен для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170+ баллов, а также предусматривают дополнительные коэффициенты для специальностей, важных для государства, и для поступающих из определенных регионов.

Алена Уткина

ОбществоОбразование