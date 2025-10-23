Майже 20 тисяч першокурсників отримали державні гранти на навчання: які спеціальності у ТОП

$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 158 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 2426 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 5734 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 10390 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 12136 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 13444 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 9634 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 14249 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15972 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 25147 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
58%
746мм
Популярнi новини
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 21241 перегляди
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - ТрампVideo23 жовтня, 04:11 • 7714 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto23 жовтня, 05:57 • 14204 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 12353 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo07:53 • 6198 перегляди
Публікації
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 10391 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 12137 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 13444 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 25147 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 12412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Китай
Донецька область
Велика Британія
Швеція
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 29692 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 49741 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 63666 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 72370 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 61861 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Дипломатка
Гриби
Техніка
Золото

Майже 20 тисяч першокурсників отримали державні гранти на навчання: які спеціальності у ТОП

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Понад 17 тисяч студентів-першокурсників отримали державні гранти на навчання у 2025 році, що на 19,3% більше, ніж торік. Найпопулярнішими спеціальностями стали психологія, право, автомобільний транспорт та філологія.

Майже 20 тисяч першокурсників отримали державні гранти на навчання: які спеціальності у ТОП

У 2025 році понад 17 тисяч студентів-першокурсників стали отримувачами державних грантів на навчання. Як повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко, найпопулярнішими серед грантоотримувачів стали спеціальності "психологія", "право", "автомобільний транспорт" і "філологія", пише УНН.

Деталі

За його словами гранти від держави - одна із суттєвих форм підтримки студентів. Наразі вони надаються у розмірі 17 чи 25 тисяч, залежно від успішності студента.

Цього року першокурсникам запропонували понад 17 тисяч таких грантів. Це на 19,3% більше ніж торік. Серед топспеціальностей отримувачів грантів на першому місці психологія, право, автомобільний транспорт та філологія

 - сказав посадовець.

Нагадаємо

Ексзаступник міністра освіти й науки Михайло Винницький повідомив про нові освітні гранти, що дозволяють частково покривати вартість навчання. Гранти можуть сягати 25 тисяч гривень для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів, а також передбачають додаткові коефіцієнти для спеціальностей, важливих для держави, та для вступників з певних регіонів.

Альона Уткіна

СуспільствоОсвіта