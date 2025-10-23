Майже 20 тисяч першокурсників отримали державні гранти на навчання: які спеціальності у ТОП
Київ • УНН
Понад 17 тисяч студентів-першокурсників отримали державні гранти на навчання у 2025 році, що на 19,3% більше, ніж торік. Найпопулярнішими спеціальностями стали психологія, право, автомобільний транспорт та філологія.
Деталі
За його словами гранти від держави - одна із суттєвих форм підтримки студентів. Наразі вони надаються у розмірі 17 чи 25 тисяч, залежно від успішності студента.
Нагадаємо
Ексзаступник міністра освіти й науки Михайло Винницький повідомив про нові освітні гранти, що дозволяють частково покривати вартість навчання. Гранти можуть сягати 25 тисяч гривень для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів, а також передбачають додаткові коефіцієнти для спеціальностей, важливих для держави, та для вступників з певних регіонів.