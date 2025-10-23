$41.760.01
Ексклюзив
14:19 • 8846 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 21519 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 23279 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 22828 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 35834 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 32425 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 28663 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12625 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 15065 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16548 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
Покоління Z обирає дружбу та автентичність, відмовляючись від сексуального контенту на екрані

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Дослідження Каліфорнійського університету виявило, що покоління Z віддає перевагу правдивим історіям про дружбу та платонічні стосунки, а не сексуальному контенту у фільмах. Майже половина підлітків вважає сучасні шоу надмірно сексуальними, що збігається зі зниженням сексуальної активності серед них.

Покоління Z обирає дружбу та автентичність, відмовляючись від сексуального контенту на екрані

Нове дослідження Каліфорнійського університету показало, що покоління Z, тобто молодь, втомилося від сексуального контенту у фільмах та серіалах і все більше обирає правдиві, автентичні історії про дружбу та платонічні стосунки. Про це йдеться у матеріалі ЕuroNews, пише УНН.

Деталі

Щорічний звіт університету "Підлітки та екрани" опитав 1500 молодих людей у віці від 10 до 24 років у США. Результати показують, що 59,7% респондентів хочуть бачити на екрані більше сюжетів про дружні відносини, а 54,1% – персонажів, які наразі не зацікавлені у романтиці. Майже половина підлітків (48,4%) вважає, що сучасні фільми та телешоу містять занадто багато сексуального контенту, а любовні трикутники та токсичні стосунки вважають виснажливими та непотрібними.

Названо лідера серед ЗВО за кількістю бюджетників23.10.25, 14:07 • 1840 переглядiв

Паралельно з цим покоління Z демонструє зростаючу популярність анімації: її обирають 48,5% респондентів, порівняно з 42% у 2024 році. Дослідники вже назвали цю тенденцію "номанс" – схильність віддавати перевагу платонічним відносинам у сюжетах замість сексуальних інтриг.

Ця зміна узгоджується з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), які показують зниження сексуальної активності серед підлітків. Наприклад, лише 30 % підлітків у 2021 році вступали у сексуальні стосунки, тоді як у 2019 році таких було 38 %, а раніше – понад половину.

"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу23.10.25, 18:24 • 3264 перегляди

Представниця CDC Кетлін Етьє пояснила, що це може свідчити про усвідомлений вибір молоді відкладати секс і скорочувати кількість партнерів, але також застерегла про можливу соціальну ізоляцію. Попри зміни у вподобаннях, покоління Z активно відвідує кінотеатри, дивиться фільми і серіали та охоче обговорює переглянуте з друзями.

Довідково

Покоління Z – це люди, народжені приблизно з 1997 по 2012 рік, після покоління мілленіалів (Y). Вони виросли у світі цифрових технологій, інтернету та смартфонів, тому їх ще називають цифровими аборигенами.

Майже 20 тисяч першокурсників отримали державні гранти на навчання: які спеціальності у ТОП23.10.25, 13:49 • 1558 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Тренд
Фільм
Серіали
Центри з контролю та профілактики захворювань у США
Сполучені Штати Америки