Покоління Z обирає дружбу та автентичність, відмовляючись від сексуального контенту на екрані

Нове дослідження Каліфорнійського університету показало, що покоління Z, тобто молодь, втомилося від сексуального контенту у фільмах та серіалах і все більше обирає правдиві, автентичні історії про дружбу та платонічні стосунки. Про це йдеться у матеріалі ЕuroNews, пише УНН.

Деталі

Щорічний звіт університету "Підлітки та екрани" опитав 1500 молодих людей у віці від 10 до 24 років у США. Результати показують, що 59,7% респондентів хочуть бачити на екрані більше сюжетів про дружні відносини, а 54,1% – персонажів, які наразі не зацікавлені у романтиці. Майже половина підлітків (48,4%) вважає, що сучасні фільми та телешоу містять занадто багато сексуального контенту, а любовні трикутники та токсичні стосунки вважають виснажливими та непотрібними.

Паралельно з цим покоління Z демонструє зростаючу популярність анімації: її обирають 48,5% респондентів, порівняно з 42% у 2024 році. Дослідники вже назвали цю тенденцію "номанс" – схильність віддавати перевагу платонічним відносинам у сюжетах замість сексуальних інтриг.

Ця зміна узгоджується з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), які показують зниження сексуальної активності серед підлітків. Наприклад, лише 30 % підлітків у 2021 році вступали у сексуальні стосунки, тоді як у 2019 році таких було 38 %, а раніше – понад половину.

Представниця CDC Кетлін Етьє пояснила, що це може свідчити про усвідомлений вибір молоді відкладати секс і скорочувати кількість партнерів, але також застерегла про можливу соціальну ізоляцію. Попри зміни у вподобаннях, покоління Z активно відвідує кінотеатри, дивиться фільми і серіали та охоче обговорює переглянуте з друзями.

Довідково

Покоління Z – це люди, народжені приблизно з 1997 по 2012 рік, після покоління мілленіалів (Y). Вони виросли у світі цифрових технологій, інтернету та смартфонів, тому їх ще називають цифровими аборигенами.

