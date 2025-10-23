Названо лідера серед ЗВО за кількістю бюджетників
Київ • УНН
Львівська політехніка стала лідером серед українських вишів за кількістю зарахованих на бюджет бакалаврів. Київський політехнічний інститут Сікорського та університет Шевченка посіли друге та третє місця відповідно.
Львівський політехнічний університет став лідером серед українських закладів вищої освіти за кількістю зарахованих на бюджет бакалаврів. Про це повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко, передає кореспондент УНН.
Деталі
Він зазначив, що наведені дані були підраховані без вступників на медичні спеціальності та військових.
На першому місці у нас Львівська Політехніка. На другому місці...це стосується бакалаврів бюджетників – Київський Політехнічний Інститут Сікорського. Третє місце – університет Шевченка, четверте - Університет Івана Франка у Львові, п'яте – Харківський Політехнічний Інститут
Шосту сходинку, за його словами, посів НУБіП, сьому – Чернівецький Національний Університет Федьковича. Восьме місце посів університет Каразіна у Харкові. Передостаннє місце обіймає Український Державний Університет науки й технологій, а закриває десятку лідерів – Карпатський Національний університет імені Стефаника.
Водночас за кількістю поданих документів на вступ лідирує ЛНУ ім. Франка, на другому місці – Львівська політехніка, а на третьому – КНУ Шевченка.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у 2025 році до українських вишів зарахували понад 200 тисяч першокурсників, що на 2,6% більше, ніж торік. Однак кількість вступників віком понад 25 років зменшилася на 15%.