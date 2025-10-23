Назван лидер среди вузов по количеству бюджетников
Львовская политехника стала лидером среди украинских вузов по количеству зачисленных на бюджет бакалавров. Киевский политехнический институт Сикорского и университет Шевченко заняли второе и третье места соответственно.
Львовский политехнический университет стал лидером среди украинских высших учебных заведений по количеству зачисленных на бюджет бакалавров. Об этом сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко, передает корреспондент УНН.
Детали
Он отметил, что приведенные данные были подсчитаны без поступающих на медицинские специальности и военных.
На первом месте у нас Львовская Политехника. На втором месте... это касается бакалавров-бюджетников – Киевский Политехнический Институт Сикорского. Третье место – университет Шевченко, четвертое - Университет Ивана Франко во Львове, пятое – Харьковский Политехнический Институт
Шестую строчку, по его словам, занял НУБиП, седьмую – Черновицкий Национальный Университет Федьковича. Восьмое место занял университет Каразина в Харькове. Предпоследнее место занимает Украинский Государственный Университет науки и технологий, а закрывает десятку лидеров – Карпатский Национальный университет имени Стефаника.
В то же время по количеству поданных документов на поступление лидирует ЛНУ им. Франко, на втором месте – Львовская политехника, а на третьем – КНУ Шевченко.
Напомним
Ранее УНН писал, что в 2025 году в украинские вузы зачислили более 200 тысяч первокурсников, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. Однако количество поступающих в возрасте старше 25 лет уменьшилось на 15%.