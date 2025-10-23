$41.760.01
Ексклюзив
14:19 • 8832 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 21499 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 23266 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 22815 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 35816 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 32416 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 28653 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12625 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 15064 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16547 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу

Київ • УНН

 • 3264 перегляди

Співачка Анна Трінчер опинилась в центрі скандалу, продемонструвавши в соцмережі російськомовну книжку. Вона пояснила, що книжки замовляв її асистент, а сама вона читає виключно українською.

"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу

Співачка і блогерка Анна Трінчер опинилась в центрі скандалу через демонстрацію в соцмережі російськомовної книжки. Відповідна публікація з’явилась на її сторінці в Instagram, передає УНН.

Деталі

Вона показала в Stories дві книжки: "Квіти для Елджерона" та "Скорбота сатани". Одна з цих книжок була російською мовою - на це звернули увагу користувачі.

Трінчер видалила ці кадри, але користувачі обурились тим, що вона замовила книжку саме російською мовою та ще у виданні, яке активно "піарила" рф.

Пізніше співачка вийшла в соцмережі з новою заявою. Вона заявила, що віднедавна почала цікавити художня література, бо до цього "здебільшого читала наукову літературу".

Також Трінчер зазначила, що книжки замовляла не вона, а її асистент і що читає вона виключно українською мовою.

Не розганяйте зраду там, де її не існує. Я розумію, що це вже тренд кожного тижня когось паплюжити. Але я тут, говорю українською, випускаю українські пісні, маю абсолютно чітку позицію. І стосовно вчорашньої ситуації це людський фактор - неуважність. Я щиро вибачаюсь за це - не права

- додала вона в Stories.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що блогерка Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук), яка є власницею бренду ODA, стала жертвою шахраїв. Вона втратила понад шість мільйонів гривень.

Євген Устименко

