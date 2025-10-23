"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
Київ • УНН
Співачка Анна Трінчер опинилась в центрі скандалу, продемонструвавши в соцмережі російськомовну книжку. Вона пояснила, що книжки замовляв її асистент, а сама вона читає виключно українською.
Співачка і блогерка Анна Трінчер опинилась в центрі скандалу через демонстрацію в соцмережі російськомовної книжки. Відповідна публікація з’явилась на її сторінці в Instagram, передає УНН.
Деталі
Вона показала в Stories дві книжки: "Квіти для Елджерона" та "Скорбота сатани". Одна з цих книжок була російською мовою - на це звернули увагу користувачі.
Трінчер видалила ці кадри, але користувачі обурились тим, що вона замовила книжку саме російською мовою та ще у виданні, яке активно "піарила" рф.
Пізніше співачка вийшла в соцмережі з новою заявою. Вона заявила, що віднедавна почала цікавити художня література, бо до цього "здебільшого читала наукову літературу".
Також Трінчер зазначила, що книжки замовляла не вона, а її асистент і що читає вона виключно українською мовою.
Не розганяйте зраду там, де її не існує. Я розумію, що це вже тренд кожного тижня когось паплюжити. Але я тут, говорю українською, випускаю українські пісні, маю абсолютно чітку позицію. І стосовно вчорашньої ситуації це людський фактор - неуважність. Я щиро вибачаюсь за це - не права
