"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книги
Киев • УНН
Певица Анна Тринчер оказалась в центре скандала, продемонстрировав в соцсети русскоязычную книгу. Она объяснила, что книги заказывал ее ассистент, а сама она читает исключительно на украинском.
Певица и блогер Анна Тринчер оказалась в центре скандала из-за демонстрации в соцсети русскоязычной книги. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает УНН.
Подробности
Она показала в Stories две книги: "Цветы для Элджернона" и "Скорбь сатаны". Одна из этих книг была на русском языке - на это обратили внимание пользователи.
Тринчер удалила эти кадры, но пользователи возмутились тем, что она заказала книгу именно на русском языке да еще в издании, которое активно "пиарила" рф.
Позже певица вышла в соцсети с новым заявлением. Она заявила, что с недавних пор начала интересоваться художественной литературой, потому что до этого "в основном читала научную литературу".
Также Тринчер отметила, что книги заказывала не она, а ее ассистент и что читает она исключительно на украинском языке.
Не разгоняйте зраду там, где ее не существует. Я понимаю, что это уже тренд каждую неделю кого-то поносить. Но я здесь, говорю по-украински, выпускаю украинские песни, имею абсолютно четкую позицию. И относительно вчерашней ситуации это человеческий фактор - невнимательность. Я искренне извиняюсь за это - не права
