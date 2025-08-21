$41.380.02
В Калифорнии подтвердили возможное возвращение средневековой чумы: у жителя положительный тест после укуса блохи

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В Калифорнии зафиксирован новый случай чумы: житель района озера Тахо получил положительный тест после укуса блохи. Пациент выздоравливает дома, а медики напоминают о естественном распространении чумы в горных районах.

В Калифорнии подтвердили возможное возвращение средневековой чумы: у жителя положительный тест после укуса блохи

В США зафиксирован новый случай чумы – житель района озера Тахо в Калифорнии получил положительный результат теста после вероятного заражения во время кемпинга. По предварительным данным, инфекцию мужчина мог подхватить от укуса зараженной блохи.

Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Местные чиновники сообщили, что пациент находится дома под наблюдением врачей и постепенно выздоравливает. Медики отмечают, что чума, вызванная бактерией Yersinia pestis, остается естественным явлением во многих регионах Калифорнии, особенно в горных районах, где обитают дикие грызуны.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают: ежегодно в стране фиксируют в среднем семь случаев чумы.

Заражение чаще всего происходит через укусы инфицированных блох или контакт с больными животными. Симптомы проявляются в течение двух недель – это лихорадка, озноб, слабость и увеличенные лимфоузлы. К счастью, современные антибиотики эффективно лечат эту инфекцию.

Последний случай чумы в районе озера Тахо был зафиксирован в 2020 году. В этом году калифорнийские эпидемиологи уже выявили несколько зараженных грызунов в регионе.

Медики призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности:

  • использовать репелленты от насекомых;
    • обрабатывать домашних животных от блох;
      • не разрешать кошкам и собакам спать в одной постели с людьми после прогулок в дикой природе;
        • очищать территории от мусора, камней и кустарников, которые могут стать домом для грызунов.

          Эксперты подчеркивают: хотя чума сейчас поддается лечению, случаи ее появления свидетельствуют, что угроза не исчезла окончательно.

