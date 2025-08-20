$41.360.10
Украина меняет календарь прививок: меньше уколов, больше защиты

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

С 1 января 2026 года в Украине обновляется Национальный календарь прививок, внедряя европейский подход с мультикомпонентными вакцинами. Появится новая вакцина от ВПЧ для девочек 12-13 лет, а также страна полностью отказывается от оральной полиомиелитной вакцины.

Украина меняет календарь прививок: меньше уколов, больше защиты

С 1 января следующего года в Украине произойдут изменения в Национальном календаре прививок. В частности, обновленный календарь предусматривает европейский подход в контексте использования мультикомпонентных вакцин для того, чтобы ребенок получил максимум защиты от одного визита к врачу, но с минимальным количеством уколов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

В этом году мы отдельно будем проводить разъяснительную работу по внедрению нового календаря прививок, поскольку начиная с 1 января 2026 года в Украине меняется календарь прививок, и это требует определенной перенастройки системы, перенастройки, какова кратность тех или иных вакцин

- сказал Кузин.

Кузин рассказал, что именно предусматривает новый календарь прививок.

"Обновленный календарь прививок предусматривает европейский подход именно в контексте использования мультикомпонентных вакцин для того, чтобы ребенок, придя один раз к врачу, получил максимум защиты от одного визита, но с минимальным количеством уколов. Это также внедрение новых антигенов, то есть новых вакцин, которые защищают от инфекционных заболеваний. С 1 января у нас внедряется впервые в истории Украины новый антиген – это защита от вируса папилломы человека (ВПЧ). Это специально для возрастной когорты девочек 12-13 лет", - рассказал Кузин.

Также он отметил, что происходят определенные изменения по вакцинации от полиомиелита.

"С 1 января Украина полностью отказывается от оральной полиомиелитной вакцины. Мы будем использовать только инактивированную полиомиелитную вакцину. Это является существенным прорывом, потому что это является рекомендацией ВОЗ и лучшая практика с точки зрения защиты детей", - пояснил Кузин.

Дополнение

С 2026 года в Национальном календаре прививок появится вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая ранее была доступна только на коммерческой основе. Это станет важным шагом в борьбе с раком шейки матки в Украине.

Заместитель министра здравоохранения Кузин заявлял, что среди инфекционных заболеваний, наиболее опасных для детских коллективов, школ, в частности, являются полиомиелит, дифтерия, а корь сейчас - угроза №1. 

Анна Мурашко

Здоровье
Ребенок
Лекарственные средства
Всемирная организация здравоохранения
Украина