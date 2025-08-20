$41.360.10
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
В МОЗ назвали інфекційне захворювання, яке є зараз загрозою №1 для дітей в Україні

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що кір є загрозою №1 для дитячих колективів. В Україні зафіксовано майже 1200 випадків кору з початку року, більшість з них серед дітей.

В МОЗ назвали інфекційне захворювання, яке є зараз загрозою №1 для дітей в Україні

Серед інфекційних захворювань, які найбільш небезпечні для дитячих колективів, шкіл, зокрема, є поліомієліт, дифтерія, А кір зараз - загроза №1. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу, передає УНН.

Ситуація з кором в Україні

Я почну з питання кору, оскільки за класифікацією – це одне з найзаразніших інфекційних захворювань. За умови відсутності вакцинації 9 з 10 дітей, які зіштовхнуться з кором будуть інфіковані, захворіють на кір за умови, якщо щеплення відсутнє

- сказав Кузін.

Він зазначив, що станом на сьогодні на території Європейського Союзу, в Україні й в світі вцілому ситуація по кору є вже другий рік достатньо не стабільною.

Достатньо високі показники захворюваності. Якщо подивитися на статистику в Україні, то було зареєстровано з початку року майже 1200 випадків захворювання на кір. Серед дітей до 17 років – це майже 900 дітей. Минулого року показники в нас були на рівні 70 випадків. Це достатньо суттєве зростання. Кір достатньо швидко передається саме в організованих замкнутих колективах під час того, як діти проходять навчання в школі, класі за умови тісного спілкування

 - розповів Кузін.

Він також зауважив, що зараз рівні вакцинації не є оптимальними, або такими, які рекомендовані ВООЗ.

Ми маємо зараз охоплення вакцинацією на рівні 44% - це від кору, паротиту (свинки) та краснухи. Ми дійсно бачимо, що по Київській області, Одеській області, Івано-Франківській області найнижчі показники (по вакцинації – ред.) порівняно з іншими областями

 - сказав Кузін.

В Україні за три місяці кількість випадків захворювання на кір зросла у 20 разів, двоє дітей померли15.05.25, 15:45 • 2865 переглядiв

Ситуація з поліомієлітом в Україні

Заступник міністра охорони здоров'я також повідомив, що варто не забувати про вакцинацію від поліомієліту, тому що він для всього світу є досить небезпечним інфекційним захворюванням для дітей.

Україна мала достатньо активний спалах поліомієліту, який був успішно закритий за підтримки колег з ВООЗ. Але останній спалах почався із Закарпаття й на його закриття було витрачено майже три роки. Це для того, щоб провести всі необхідні заходи з вакцинації

- розповів Кузін.

Ситуація з дифтерією в Україні

Кузін наголосив, що також варто не забувати про дифтерію.

Ми не реєструємо зараз випадків дифтерії серед дітей. Дифтерія та правець - це ті інфекційні захворювання, які є вкрай небезпечними, особливо в дитячому віці. Вони достатньо важко переносяться й ми бачимо, що рівні охоплення вакцинацією АДП, тобто від дифтерії та правця, є на достатньо низькому рівні. Тобто в більшій частині областей вони не доходять до рекомендованих

- зазначив він.

Понад 14 мільйонів дітей не були вакциновані у 2024 році: звіт15.07.25, 12:37 • 4509 переглядiв

Заступник міністра охорони здоров'я наголосив, що кір є зараз загрозою №1.

Підсумовуючи, я б хотів сказати, що кір є зараз загрозою №1, тому що він дійсно є небезпечним захворюванням й від нього потрібно наздогнати щеплення. Рівні охоплення мають бути щонайменше 95%. Україна вже останні декілька років в середньому демонструє від 85% до 88%. Це насправді є неоптимальним показником й призводить до того, що спалах кору реєструється в закладах охорони здоров'я й на територіях окремих областей

- сказав Кузін.

Анна Мурашко

СуспільствоЗдоров'я
Освіта
Дитина
Івано-Франківська область
Київська область
Одеська область
Закарпатська область
Всесвітня організація охорони здоров'я
Європейський Союз
Україна