В МОЗ назвали інфекційне захворювання, яке є зараз загрозою №1 для дітей в Україні

Серед інфекційних захворювань, які найбільш небезпечні для дитячих колективів, шкіл, зокрема, є поліомієліт, дифтерія, А кір зараз - загроза №1. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу, передає УНН.

Ситуація з кором в Україні

Я почну з питання кору, оскільки за класифікацією – це одне з найзаразніших інфекційних захворювань. За умови відсутності вакцинації 9 з 10 дітей, які зіштовхнуться з кором будуть інфіковані, захворіють на кір за умови, якщо щеплення відсутнє - сказав Кузін.

Він зазначив, що станом на сьогодні на території Європейського Союзу, в Україні й в світі вцілому ситуація по кору є вже другий рік достатньо не стабільною.

Достатньо високі показники захворюваності. Якщо подивитися на статистику в Україні, то було зареєстровано з початку року майже 1200 випадків захворювання на кір. Серед дітей до 17 років – це майже 900 дітей. Минулого року показники в нас були на рівні 70 випадків. Це достатньо суттєве зростання. Кір достатньо швидко передається саме в організованих замкнутих колективах під час того, як діти проходять навчання в школі, класі за умови тісного спілкування - розповів Кузін.

Він також зауважив, що зараз рівні вакцинації не є оптимальними, або такими, які рекомендовані ВООЗ.

Ми маємо зараз охоплення вакцинацією на рівні 44% - це від кору, паротиту (свинки) та краснухи. Ми дійсно бачимо, що по Київській області, Одеській області, Івано-Франківській області найнижчі показники (по вакцинації – ред.) порівняно з іншими областями - сказав Кузін.

Ситуація з поліомієлітом в Україні

Заступник міністра охорони здоров'я також повідомив, що варто не забувати про вакцинацію від поліомієліту, тому що він для всього світу є досить небезпечним інфекційним захворюванням для дітей.

Україна мала достатньо активний спалах поліомієліту, який був успішно закритий за підтримки колег з ВООЗ. Але останній спалах почався із Закарпаття й на його закриття було витрачено майже три роки. Це для того, щоб провести всі необхідні заходи з вакцинації - розповів Кузін.

Ситуація з дифтерією в Україні

Кузін наголосив, що також варто не забувати про дифтерію.

Ми не реєструємо зараз випадків дифтерії серед дітей. Дифтерія та правець - це ті інфекційні захворювання, які є вкрай небезпечними, особливо в дитячому віці. Вони достатньо важко переносяться й ми бачимо, що рівні охоплення вакцинацією АДП, тобто від дифтерії та правця, є на достатньо низькому рівні. Тобто в більшій частині областей вони не доходять до рекомендованих - зазначив він.

Заступник міністра охорони здоров'я наголосив, що кір є зараз загрозою №1.