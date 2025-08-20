В МОЗ назвали інфекційне захворювання, яке є зараз загрозою №1 для дітей в Україні
Київ • УНН
Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що кір є загрозою №1 для дитячих колективів. В Україні зафіксовано майже 1200 випадків кору з початку року, більшість з них серед дітей.
Серед інфекційних захворювань, які найбільш небезпечні для дитячих колективів, шкіл, зокрема, є поліомієліт, дифтерія, А кір зараз - загроза №1. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу, передає УНН.
Ситуація з кором в Україні
Я почну з питання кору, оскільки за класифікацією – це одне з найзаразніших інфекційних захворювань. За умови відсутності вакцинації 9 з 10 дітей, які зіштовхнуться з кором будуть інфіковані, захворіють на кір за умови, якщо щеплення відсутнє
Він зазначив, що станом на сьогодні на території Європейського Союзу, в Україні й в світі вцілому ситуація по кору є вже другий рік достатньо не стабільною.
Достатньо високі показники захворюваності. Якщо подивитися на статистику в Україні, то було зареєстровано з початку року майже 1200 випадків захворювання на кір. Серед дітей до 17 років – це майже 900 дітей. Минулого року показники в нас були на рівні 70 випадків. Це достатньо суттєве зростання. Кір достатньо швидко передається саме в організованих замкнутих колективах під час того, як діти проходять навчання в школі, класі за умови тісного спілкування
Він також зауважив, що зараз рівні вакцинації не є оптимальними, або такими, які рекомендовані ВООЗ.
Ми маємо зараз охоплення вакцинацією на рівні 44% - це від кору, паротиту (свинки) та краснухи. Ми дійсно бачимо, що по Київській області, Одеській області, Івано-Франківській області найнижчі показники (по вакцинації – ред.) порівняно з іншими областями
Ситуація з поліомієлітом в Україні
Заступник міністра охорони здоров'я також повідомив, що варто не забувати про вакцинацію від поліомієліту, тому що він для всього світу є досить небезпечним інфекційним захворюванням для дітей.
Україна мала достатньо активний спалах поліомієліту, який був успішно закритий за підтримки колег з ВООЗ. Але останній спалах почався із Закарпаття й на його закриття було витрачено майже три роки. Це для того, щоб провести всі необхідні заходи з вакцинації
Ситуація з дифтерією в Україні
Кузін наголосив, що також варто не забувати про дифтерію.
Ми не реєструємо зараз випадків дифтерії серед дітей. Дифтерія та правець - це ті інфекційні захворювання, які є вкрай небезпечними, особливо в дитячому віці. Вони достатньо важко переносяться й ми бачимо, що рівні охоплення вакцинацією АДП, тобто від дифтерії та правця, є на достатньо низькому рівні. Тобто в більшій частині областей вони не доходять до рекомендованих
Заступник міністра охорони здоров'я наголосив, що кір є зараз загрозою №1.
Підсумовуючи, я б хотів сказати, що кір є зараз загрозою №1, тому що він дійсно є небезпечним захворюванням й від нього потрібно наздогнати щеплення. Рівні охоплення мають бути щонайменше 95%. Україна вже останні декілька років в середньому демонструє від 85% до 88%. Це насправді є неоптимальним показником й призводить до того, що спалах кору реєструється в закладах охорони здоров'я й на територіях окремих областей