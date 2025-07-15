Понад 14 мільйонів дітей не були вакциновані у 2024 році: звіт
Київ • УНН
Понад 14 мільйонів дітей залишилися нещепленими у 2024 році, згідно зі звітом ООН. Це призвело до зростання захворюваності на кір та кашлюк у Європі та спалаху кору в США.
У 2024 році понад 14 мільйонів дітей не отримали жодного щеплення, йдеться у звіті ООН. Така ситуація спричинила зростання випадків кору та кашлюку в Європі та призвела до спалаху кору у Сполучених Штатах. Про це повідомляє DW, пише УНН.
У Європі та Центральній Азії середній рівень охоплення щепленнями серед дітей або залишився на тому ж рівні, або знизився на 1%
Посадовці попереджають, що поширення дезінформації та суттєве скорочення міжнародної допомоги призводять до розширення прогалин в охопленні вакцинацією, наражаючи мільйони дітей на небезпеку.
Зростання захворюваності на хвороби, які можна попередити, у Європі
У Європі кількість випадків кашлюку утричі зросла — до майже 300 000 у 2024 році, тоді як захворюваність на кір подвоїлася — понад 125 000 випадків, заявили у ВООЗ на тлі зниження охоплення щепленнями.
Тим часом лише дев’ять країн — Нігерія, Індія, Судан, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Індонезія, Ємен, Афганістан та Ангола — становили понад половину від загальної кількості нещеплених дітей у світі.
"Мільйони дітей залишаються без захисту від хвороб, які можна попередити за допомогою вакцин", — зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. — "Це має турбувати кожного з нас".
Спалах кору у США
Цей звіт про стан охорони здоров’я оприлюднено в той час, коли, через 25 років після того, як ВООЗ оголосила про ліквідацію кору у США, країна переживає найгірший рік за рівнем захворюваності.
Центри з контролю та профілактики захворювань повідомили минулого тижня, що у 2025 році в США вже зафіксовано 1 288 випадків кору — захворювання, якого можна уникнути завдяки вакцинації.
За даними ООН, вакцини щорічно запобігають від 3,5 до 5 мільйонів смертей.
США зняли звинувачення з лікаря, обвинуваченого у знищенні вакцин від коронавірусу та підробці сертифікатів про щеплення - BBC13.07.25, 15:20 • 4856 переглядiв