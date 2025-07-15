Понад 14 мільйонів дітей не були вакциновані у 2024 році: звіт

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
Ексклюзив
07:14 • 14908 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
06:35 • 47279 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 56450 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 82697 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 71399 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 53568 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14 липня, 14:00 • 43078 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
14 липня, 13:52 • 80370 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 72819 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
14 липня, 12:42 • 24787 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
44%
747мм
Популярнi новини
Супутникові знімки показали будівництво рф п’яти секретних ядерних баз15 липня, 00:44 • 33134 перегляди
росія посилює тиск на жителів окупованих територій - ISW15 липня, 02:12 • 36961 перегляди
У Сенаті поставлять на паузу законопроєкт про санкції проти рф15 липня, 02:31 • 35806 перегляди
Дрони атакували російські міста єлець і воронєж: пошкоджено завод "енергія"05:59 • 12473 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter08:20 • 9434 перегляди
Публікації
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 06:35 • 47279 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 64770 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 14 липня, 13:52 • 80370 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 72819 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів14 липня, 11:15 • 92878 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter08:20 • 10216 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 56484 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 60523 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 56318 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 141737 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Понад 14 мільйонів дітей не були вакциновані у 2024 році: звіт

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

Понад 14 мільйонів дітей залишилися нещепленими у 2024 році, згідно зі звітом ООН. Це призвело до зростання захворюваності на кір та кашлюк у Європі та спалаху кору в США.

Понад 14 мільйонів дітей не були вакциновані у 2024 році: звіт

У 2024 році понад 14 мільйонів дітей не отримали жодного щеплення, йдеться у звіті ООН. Така ситуація спричинила зростання випадків кору та кашлюку в Європі та призвела до спалаху кору у Сполучених Штатах. Про це повідомляє DW, пише УНН.

У Європі та Центральній Азії середній рівень охоплення щепленнями серед дітей або залишився на тому ж рівні, або знизився на 1%

- йдеться у спільному звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Посадовці попереджають, що поширення дезінформації та суттєве скорочення міжнародної допомоги призводять до розширення прогалин в охопленні вакцинацією, наражаючи мільйони дітей на небезпеку.

Зростання захворюваності на хвороби, які можна попередити, у Європі

У Європі кількість випадків кашлюку утричі зросла — до майже 300 000 у 2024 році, тоді як захворюваність на кір подвоїлася — понад 125 000 випадків, заявили у ВООЗ на тлі зниження охоплення щепленнями.

Тим часом лише дев’ять країн — Нігерія, Індія, Судан, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Індонезія, Ємен, Афганістан та Ангола — становили понад половину від загальної кількості нещеплених дітей у світі.

"Мільйони дітей залишаються без захисту від хвороб, які можна попередити за допомогою вакцин", — зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. — "Це має турбувати кожного з нас".

Спалах кору у США

Цей звіт про стан охорони здоров’я оприлюднено в той час, коли, через 25 років після того, як ВООЗ оголосила про ліквідацію кору у США, країна переживає найгірший рік за рівнем захворюваності.

Центри з контролю та профілактики захворювань повідомили минулого тижня, що у 2025 році в США вже зафіксовано 1 288 випадків кору — захворювання, якого можна уникнути завдяки вакцинації.

За даними ООН, вакцини щорічно запобігають від 3,5 до 5 мільйонів смертей.

США зняли звинувачення з лікаря, обвинуваченого у знищенні вакцин від коронавірусу та підробці сертифікатів про щеплення - BBC13.07.25, 15:20 • 4856 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Здоров'яНовини Світу
Центри з контролю та профілактики захворювань у США
Всесвітня організація охорони здоров'я
ЮНІСЕФ
Організація Об'єднаних Націй
Індонезія
Афганістан
Нігерія
Ангола
Індія
Ефіопія
Сполучені Штати Америки
Судан
Демократична Республіка Конго
Ємен
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9