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США зняли звинувачення з лікаря, обвинуваченого у знищенні вакцин від коронавірусу та підробці сертифікатів про щеплення - BBC

Київ • УНН

 • 764 перегляди

У США зняли звинувачення з лікаря Майкла Кірка Мура-молодшого, якого обвинувачували у знищенні вакцин від COVID-19, підробці сертифікатів та введенні фізрозчину. Генпрокурорка Пем Бонді заявила, що лікар "надав пацієнтам вибір".

США зняли звинувачення з лікаря, обвинуваченого у знищенні вакцин від коронавірусу та підробці сертифікатів про щеплення - BBC

У США зняли звинувачення з лікаря Майкла Кірка Мура-молодшого, якого раніше обвинувачували у знищенні вакцин від COVID-19 на суму понад 28 тисяч доларів, підробці сертифікатів про щеплення та введенні фізіологічного розчину замість вакцини. За словами генпрокурорки Пем Бонді, лікар "надав своїм пацієнтам вибір, коли федеральний уряд відмовився це зробити". Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Генеральний прокурор США Пем Бонді розпорядилася зняти звинувачення з лікаря, обвинуваченого у знищенні вакцин від Covid-19 на суму 28 000 доларів, поширенні підроблених карток вакцинації та введенні дітям фізіологічного розчину замість вакцини на прохання їхніх батьків - йдеться у публікації.

Нагадаємо

Міністерство юстиції висунуло звинувачення проти доктора Майкла Кірка Мура-молодшого у 2023 році за адміністрації Байдена. За словами Бонді, Мур "надав своїм пацієнтам вибір, коли федеральний уряд відмовився це зробити".

Компанію Мура Plastic Surgery Institute of Utah, Inc. та ще трьох людей звинуватили у спробі шахрайства проти держави та Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC). За даними агентства Associated Press, доктору Муру та іншим обвинуваченим загрожувало до 35 років ув'язнення за кількома звинуваченнями.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

Здоров'яНовини Світу
Пем Бонді
Міністерство юстиції США
Ассошіейтед Прес
Центри з контролю та профілактики захворювань у США
Сполучені Штати Америки
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