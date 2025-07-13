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США сняли обвинения с врача, обвиняемого в уничтожении вакцин от коронавируса и подделке сертификатов о прививках - BBC

Киев • УНН

 • 212 просмотра

В США сняли обвинения с врача Майкла Кирка Мура-младшего, которого обвиняли в уничтожении вакцин от COVID-19, подделке сертификатов и введении физраствора. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что врач «предоставил пациентам выбор».

США сняли обвинения с врача, обвиняемого в уничтожении вакцин от коронавируса и подделке сертификатов о прививках - BBC

В США сняли обвинения с врача Майкла Кирка Мура-младшего, которого ранее обвиняли в уничтожении вакцин от COVID-19 на сумму более 28 тысяч долларов, подделке сертификатов о прививках и введении физиологического раствора вместо вакцины. По словам генпрокурора Пэм Бонди, врач "предоставил своим пациентам выбор, когда федеральное правительство отказалось это сделать". Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Генеральный прокурор США Пэм Бонди распорядилась снять обвинения с врача, обвиняемого в уничтожении вакцин от Covid-19 на сумму 28 000 долларов, распространении поддельных карт вакцинации и введении детям физиологического раствора вместо вакцины по просьбе их родителей - говорится в публикации.

Напомним

Министерство юстиции выдвинуло обвинения против доктора Майкла Кирка Мура-младшего в 2023 году при администрации Байдена. По словам Бонди, Мур "предоставил своим пациентам выбор, когда федеральное правительство отказалось это сделать".

Компанию Мура Plastic Surgery Institute of Utah, Inc. и еще трех человек обвинили в попытке мошенничества против государства и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По данным агентства Associated Press, доктору Муру и другим обвиняемым грозило до 35 лет заключения по нескольким обвинениям.

У COVID новый штамм Nimbus: врачи предупреждают об "очень болезненном" симптоме16.06.25, 17:03 • 4792 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ЗдоровьеНовости Мира
Пэм Бонди
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Ассошиэйтед Пресс
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Соединённые Штаты
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