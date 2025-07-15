Более 14 миллионов детей не были вакцинированы в 2024 году: отчет

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
Эксклюзив
07:14 • 14842 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
06:35 • 47014 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 82524 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 71272 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 53494 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 43030 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
14 июля, 13:52 • 80254 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 72713 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
14 июля, 12:42 • 24782 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
14 июля, 12:26 • 28449 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
44%
747мм
Популярные новости
Спутниковые снимки показали строительство РФ пяти секретных ядерных баз15 июля, 00:44 • 33136 просмотра
Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий - ISW15 июля, 02:12 • 36964 просмотра
В Сенате поставят на паузу законопроект о санкциях против РФ15 июля, 02:31 • 35809 просмотра
Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"05:59 • 12476 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 9446 просмотра
публикации
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина06:35 • 47016 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 64657 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины14 июля, 13:52 • 80256 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 72715 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 92778 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 10061 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 56438 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 60477 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 56278 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 141698 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Более 14 миллионов детей не были вакцинированы в 2024 году: отчет

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Более 14 миллионов детей остались непривитыми в 2024 году, согласно отчету ООН. Это привело к росту заболеваемости корью и коклюшем в Европе и вспышке кори в США.

Более 14 миллионов детей не были вакцинированы в 2024 году: отчет

В 2024 году более 14 миллионов детей не получили ни одной прививки, говорится в отчете ООН. Такая ситуация привела к росту случаев кори и коклюша в Европе и привела к вспышке кори в Соединенных Штатах. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

В Европе и Центральной Азии средний уровень охвата прививками среди детей либо остался на том же уровне, либо снизился на 1%

- говорится в совместном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Чиновники предупреждают, что распространение дезинформации и существенное сокращение международной помощи приводят к расширению пробелов в охвате вакцинацией, подвергая миллионы детей опасности.

Рост заболеваемости болезнями, которые можно предотвратить, в Европе

В Европе количество случаев коклюша втрое возросло — до почти 300 000 в 2024 году, тогда как заболеваемость корью удвоилась — более 125 000 случаев, заявили в ВОЗ на фоне снижения охвата прививками.

Тем временем только девять стран — Нигерия, Индия, Судан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Индонезия, Йемен, Афганистан и Ангола — составили более половины от общего числа непривитых детей в мире.

"Миллионы детей остаются без защиты от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин", — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. — "Это должно беспокоить каждого из нас".

Вспышка кори в США

Этот отчет о состоянии здравоохранения обнародован в то время, когда, спустя 25 лет после того, как ВОЗ объявила о ликвидации кори в США, страна переживает худший год по уровню заболеваемости.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили на прошлой неделе, что в 2025 году в США уже зафиксировано 1 288 случаев кори — заболевания, которого можно избежать благодаря вакцинации.

По данным ООН, вакцины ежегодно предотвращают от 3,5 до 5 миллионов смертей.

США сняли обвинения с врача, обвиняемого в уничтожении вакцин от коронавируса и подделке сертификатов о прививках - BBC13.07.25, 15:20 • 4854 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЗдоровьеНовости Мира
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Всемирная организация здравоохранения
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций
Индонезия
Афганистан
Нигерия
Ангола
Индия
Эфиопия
Соединённые Штаты
Судан
Демократическая Республика Конго
Йемен
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9