Более 14 миллионов детей не были вакцинированы в 2024 году: отчет

В 2024 году более 14 миллионов детей не получили ни одной прививки, говорится в отчете ООН. Такая ситуация привела к росту случаев кори и коклюша в Европе и привела к вспышке кори в Соединенных Штатах. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

В Европе и Центральной Азии средний уровень охвата прививками среди детей либо остался на том же уровне, либо снизился на 1% - говорится в совместном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Чиновники предупреждают, что распространение дезинформации и существенное сокращение международной помощи приводят к расширению пробелов в охвате вакцинацией, подвергая миллионы детей опасности.

Рост заболеваемости болезнями, которые можно предотвратить, в Европе

В Европе количество случаев коклюша втрое возросло — до почти 300 000 в 2024 году, тогда как заболеваемость корью удвоилась — более 125 000 случаев, заявили в ВОЗ на фоне снижения охвата прививками.

Тем временем только девять стран — Нигерия, Индия, Судан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Индонезия, Йемен, Афганистан и Ангола — составили более половины от общего числа непривитых детей в мире.

"Миллионы детей остаются без защиты от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин", — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. — "Это должно беспокоить каждого из нас".

Вспышка кори в США

Этот отчет о состоянии здравоохранения обнародован в то время, когда, спустя 25 лет после того, как ВОЗ объявила о ликвидации кори в США, страна переживает худший год по уровню заболеваемости.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили на прошлой неделе, что в 2025 году в США уже зафиксировано 1 288 случаев кори — заболевания, которого можно избежать благодаря вакцинации.

По данным ООН, вакцины ежегодно предотвращают от 3,5 до 5 миллионов смертей.

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