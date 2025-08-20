В Минздраве назвали инфекционное заболевание, которое сейчас является угрозой №1 для детей в Украине

Среди инфекционных заболеваний, наиболее опасных для детских коллективов, школ, в частности, полиомиелит, дифтерия, а корь сейчас - угроза №1. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга, передает УНН.

Ситуация с корью в Украине

Я начну с вопроса кори, поскольку по классификации – это одно из самых заразных инфекционных заболеваний. При отсутствии вакцинации 9 из 10 детей, которые столкнутся с корью, будут инфицированы, заболеют корью при условии, если прививка отсутствует - сказал Кузин.

Он отметил, что по состоянию на сегодня на территории Европейского Союза, в Украине и в мире в целом ситуация по кори является уже второй год достаточно нестабильной.

Достаточно высокие показатели заболеваемости. Если посмотреть на статистику в Украине, то было зарегистрировано с начала года почти 1200 случаев заболевания корью. Среди детей до 17 лет – это почти 900 детей. В прошлом году показатели у нас были на уровне 70 случаев. Это достаточно существенный рост. Корь достаточно быстро передается именно в организованных замкнутых коллективах во время того, как дети проходят обучение в школе, классе при условии тесного общения - рассказал Кузин.

Он также отметил, что сейчас уровни вакцинации не являются оптимальными, или такими, которые рекомендованы ВОЗ.

Мы имеем сейчас охват вакцинацией на уровне 44% - это от кори, паротита (свинки) и краснухи. Мы действительно видим, что по Киевской области, Одесской области, Ивано-Франковской области самые низкие показатели (по вакцинации – ред.) по сравнению с другими областями - сказал Кузин.

Ситуация с полиомиелитом в Украине

Заместитель министра здравоохранения также сообщил, что не стоит забывать о вакцинации от полиомиелита, потому что он для всего мира является достаточно опасным инфекционным заболеванием для детей.

Украина имела достаточно активную вспышку полиомиелита, которая была успешно закрыта при поддержке коллег из ВОЗ. Но последняя вспышка началась с Закарпатья и на ее закрытие было потрачено почти три года. Это для того, чтобы провести все необходимые мероприятия по вакцинации - рассказал Кузин.

Ситуация с дифтерией в Украине

Кузин подчеркнул, что также не стоит забывать о дифтерии.

Мы не регистрируем сейчас случаев дифтерии среди детей. Дифтерия и столбняк - это те инфекционные заболевания, которые крайне опасны, особенно в детском возрасте. Они достаточно тяжело переносятся и мы видим, что уровни охвата вакцинацией АДС, то есть от дифтерии и столбняка, находятся на достаточно низком уровне. То есть в большей части областей они не доходят до рекомендованных - отметил он.

Заместитель министра здравоохранения подчеркнул, что корь является сейчас угрозой №1.