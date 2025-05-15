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В Украине за три месяца количество случаев заболевания корью возросло в 20 раз, двое детей умерли

Киев • УНН

 • 954 просмотра

За первые три месяца 2025 года в Украине зафиксировано 472 случая кори, что значительно превышает показатели прошлого года. Больше всего случаев в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях, где зафиксированы летальные случаи.

В Украине за три месяца количество случаев заболевания корью возросло в 20 раз, двое детей умерли

За первые три месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 472 случая заболевания корью, что в 20,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Детали

Отмечается, что рост начался еще в прошлом году: тогда количество случаев возросло в 6,6 раза — с 65 в 2023 году до 433 в 2024-м.

Больше всего случаев зафиксировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. Также в последних двух зарегистрировано по одному летальному случаю — это были дети в возрасте 10 лет и 9 месяцев соответственно. Оба ребенка имели тяжелые сопутствующие заболевания 

- говорится в сообщении.

В Центре общественного здоровья отмечают, что корь — одно из самых заразных инфекционных заболеваний: 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть после контакта с больным. Наиболее уязвимы к инфекции дети, не имеющие прививок. Период от инфицирования до появления симптомов составляет 10–12 дней.

Решение переболеть корью, чтобы получить иммунитет, — слишком рискованное и смертельно опасное.

Среди осложнений кори:

  • воспаление легких (пневмония);
    • ушная инфекция (отит);
      • воспаление мозга (энцефалит);
        • другие серьезные осложнения;
          • смерть.

            Добавим

            Специфического лечения от кори не существует. Чтобы уберечься от кори, государство обеспечивает всех детей комплексной вакциной, которая защищает одновременно от кори, паротита и краснухи (КПК). Она безопасна, эффективна и обеспечивает длительную защиту.

            По Национальному календарю профилактических прививок, каждый ребенок должен получить две дозы вакцины КПК — в 12 месяцев и в 6 лет. Прививки — бесплатные и позволяют сформировать специфический иммунитет.

            Вспышки кори в Украине — циклические и происходят в среднем каждые 5-6 лет. Главный способ предотвратить такие вспышки — охват профилактическими прививками на уровне 95%.

            Напомним

            По состоянию на 12 мая в Киеве зафиксировали 41 случай кори, большинство из которых выявили в апреле. 

            Яна Соколовская

            Яна Соколовская

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