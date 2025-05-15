В Украине за три месяца количество случаев заболевания корью возросло в 20 раз, двое детей умерли
Киев • УНН
За первые три месяца 2025 года в Украине зафиксировано 472 случая кори, что значительно превышает показатели прошлого года. Больше всего случаев в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях, где зафиксированы летальные случаи.
За первые три месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 472 случая заболевания корью, что в 20,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Детали
Отмечается, что рост начался еще в прошлом году: тогда количество случаев возросло в 6,6 раза — с 65 в 2023 году до 433 в 2024-м.
Больше всего случаев зафиксировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. Также в последних двух зарегистрировано по одному летальному случаю — это были дети в возрасте 10 лет и 9 месяцев соответственно. Оба ребенка имели тяжелые сопутствующие заболевания
В Центре общественного здоровья отмечают, что корь — одно из самых заразных инфекционных заболеваний: 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть после контакта с больным. Наиболее уязвимы к инфекции дети, не имеющие прививок. Период от инфицирования до появления симптомов составляет 10–12 дней.
Решение переболеть корью, чтобы получить иммунитет, — слишком рискованное и смертельно опасное.
Среди осложнений кори:
- воспаление легких (пневмония);
- ушная инфекция (отит);
- воспаление мозга (энцефалит);
- другие серьезные осложнения;
- смерть.
Добавим
Специфического лечения от кори не существует. Чтобы уберечься от кори, государство обеспечивает всех детей комплексной вакциной, которая защищает одновременно от кори, паротита и краснухи (КПК). Она безопасна, эффективна и обеспечивает длительную защиту.
По Национальному календарю профилактических прививок, каждый ребенок должен получить две дозы вакцины КПК — в 12 месяцев и в 6 лет. Прививки — бесплатные и позволяют сформировать специфический иммунитет.
Вспышки кори в Украине — циклические и происходят в среднем каждые 5-6 лет. Главный способ предотвратить такие вспышки — охват профилактическими прививками на уровне 95%.
Напомним
По состоянию на 12 мая в Киеве зафиксировали 41 случай кори, большинство из которых выявили в апреле.